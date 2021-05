France: 18 mois de prison pour un Algérien ayant agressé son ex femme

Un Algérien a été condamné par un tribunal à l’ouest de la France, a une peine d’un an et demi (18mois) pour avoir agressé son ex-épouse ainsi que son fils âgé de 13 ans.

D’après un quotidien Breton, l’accusé d’origine algérienne aurait, en plus d’avoir agressé son ex-femme physiquement et verbalement, il aurait forcé son jeune fils de 13 à visionner des images à caractère obscène. Ces faits se sont produits le 7 mai dernier. Le jour des délits, l’Algérien âgé de 31 ans s’était rendu au domicile de son ex-épouse à Pontivy en Bretagne en prétextant la nécessité que cette dernière lui fournisse une attestation d’hébergement afin qu’il puisse régulariser sa situation, car ce dernier se trouve en situation irrégulière en France et donc risque l’expulsion vers son pays d’origine. Une fois arrivé chez elle, le jeune homme réalise que son ancienne compagne n’est pas présente. Cependant, il remarque la présence de son fils dans le domicile familiale. En l’apercevant, l’enfant refuse de lui céder le passage ce qui mènera le condamné à entrer de force. D’après les propos de la présidente du tribunal de Lorient, où se déroule le procès qui a eu lieu le lundi 10 mai dernier, « À l’intérieur il oblige le jeune adolescent à regarder des images pornographiques sur son téléphone, en attendant l’arrivée de sa mère ».

Une fois chez elle, la jeune femme terrorisée par la présence de son ex-époux dans sa maison est agressée physiquement par ce dernier. Elle l’aurait d’ailleurs quitté pour ces mêmes motifs, ce dernier se serait fréquemment montré brutal à son égard et à l’égard de leur enfant. La victime a déclaré avoir été jetée puis étranglée par l’algérien, sous les yeux apeurés de son fils de 13 ans. Elle a fini par se résigner à signer le papier dont avait besoin son ex-mari en espérant que le cauchemar prenne fin. Ce qui, à son grand dam, ne fut pas le cas. En effet, le criminel revient à la charge et, exige cette fois de l’argent. Il force donc son ex-épouse à aller jusqu’à un distributeur pour lui extorquer 150 euros. Lors du trajet, l’homme a de nouveau agressé la plaignante. Pendant ce temps, le fils effrayé par ce qui arrive à sa mère, décide de coller une affiche à la fenêtre afin de demander de l’aide et ainsi, alerter les voisins.