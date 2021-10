France : 10000 viols et 3000 pédophiles au sein de l’église catholique

Les religieux, censés être loin des péchés ou du moins des péchés majeurs, sont encore à l’origine des scandales secouant l’église catholique, ils augmentent le taux de pédo-criminalité, trahissant leur dévouement à la religion, c’est donc au tour des prêtres de prendre l’autre coté du confessionnal, de se mettre à genou avec contrition et se confesser ; pardonnez moi mon père, je suis pédophile!

Le seigneur sait tout et maintenant nous savons une bonne partie de ce que font entre 2900 et 3200 prêtre depuis 1950, et ce sur un total de 115 000 religieux ou prêtre durant cette période. On ne peut pas aller contre ce cliché qui n’a eu de cesse de se confirmer. Ces chiffres font froid au dos, déclarés à l’AFP par Jean-Marc Sauvé, le président de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase), qui enquête sur la pédo-criminalité dans l’eglise, et encore, il s’agit d’une estimation minimale.

Le rapport, qui sera rendu publique le 5 octobre après deux ans et demi de travaux, qui consistaient entre-autre à dépouiller les archives de l’église, la justice ou même la police judiciaire est une gifle forte mais attendue.

Choquant mais pas sans précédent

Selon le même rapport qui fait un état des lieux quantitatif du phénomène, au moins 10 000 mineurs auraient été victime de pédo-criminalité au sein des églises en France. Cette instance si « pure » agressant de la pire des façons une catégorie si innocente, cela ne date pas d’hier, seulement, l’église a souvent réussi à étouffer cette triste réalité.

Il est grand temps de dévoiler ces actes abjectes couverts et dissimulés en dessous du costume ecclésiastique, et de lutter contre ces abus sexuels de plus en plus répandus, raison pour laquelle le rapport propose également des solutions.