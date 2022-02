Français de Belaili : Anne-Laure Bonnet répond aux critiques

Alors que l’international algérien Youcef Belaili a rejoint le club français le Stade Brestois il y a plus d’une semaine de cela, les débats autour de son choix, son premier match et même sa façon de s’exprimer en français ne semblent pas prêts de s’arrêter.

En effet, l’annonce de la nouvelle destination de l’Algérien a suscité un énorme engouement sur les réseaux sociaux, mais aussi beaucoup de bruit dans les médias.

Belaili fortement critiqué pour son français

Quant à sa première participation avec ses nouveaux coéquipiers Brestois, dans un match les réunissant avec Rennes et qui s’est soldé par la défaite de ses derniers (2-0), le natif d’Oran n’a pas été à l’abri de fortes critiques des médias, notamment la presse française.

Ce n’est pas tout ! Youcef Belaili a également été critiqué pour son français, que certains jugent « mauvais ». Pour sa première apparition en conférence de presse, l’Oranais a visiblement eu du mal à parler ladite langue. Même lors de son apparition en conférence de presse d’après-match, il n’a pas montré un haut niveau en langue française. Sur ce, beaucoup de personnes lui sont tombées dessus en le critiquant.

Anne-Laure Bonnet défend Belaili

Encore une fois, beaucoup de personnes n’ont pas raté l’occasion pour critiquer l’international algérien pour son français. Une situation qui n’a pas été au goût de plusieurs autres personnes, dont le journaliste Yacine H. Ce dernier n’a pas hésité à poster sur son compte Twitter : « Quand les gens font l’effort ça se moque et après on s’étonne que les coachs et joueurs étrangers ne veulent pas parler en français ».

En réponse à ce dernier, la célèbre journaliste sportive française, Anne-Laure Bonnet, n’a pas manqué de commenter son tweet, défendant ainsi Belaili : « Ce sont ces mêmes gens qui font des fautes de grammaire dans les silences de leur propre langue. Se moquer de quelqu’un qui fait l’effort de parler notre langue c’est comme cracher sur quelqu’un qui vous tend la main. Une honte ».

Par ailleurs, il convient d’indiquer que Youcef Belaili a rejoint le Stade Brestois, presque deux mois après la résiliation de son contrat avec son ancien club qatari, le Qatar SC.