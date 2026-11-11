Voyager avec un visa Schengen coûtera-t-il plus cher ? L’UE prépare une nouvelle taxe

Bientôt une hausse des frais de visa Schengen ? Alors que les démarches pour voyager en Europe s’endurcissent, les demandeurs de visa court séjour font face à une nouvelle mesure. Une proposition intégrée à la réforme du Code des visas prévoit l’instauration d’une taxe additionnelle. Qui sera concerné et quels seront les nouveaux montants ? Éclairage sur une mesure qui fait déjà débat.

Aujourd’hui fixés à 90 euros pour les adultes et 45 euros pour les enfants de 6 à 11 ans, les frais de visa Schengen ont nettement grimpé ces dernières années. Après une première hausse de 60 euros à 80 euros en février 2020, ils ont atteint 90 euros en juin 2024, marquant une augmentation de 50 % en seulement quatre ans.

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Visa Schengen : à qui profitera la nouvelle taxe ?

Si les précédentes hausses découlaient d’une révision périodique du Code des visas, la Commission européenne franchit aujourd’hui un cap supplémentaire. Dans un appel à contributions publié le 8 septembre dernier, elle a annoncé étudier l’instauration d’une taxe additionnelle, qui viendrait s’ajouter aux frais de dossier existants.

Comme le rapporte Schengen Visa Info, cette nouvelle taxe serait directement perçue par l’Union européenne pour financer le développement de sa politique commune des visas. Une différence majeure avec les frais actuels, qui sont collectés par les États membres pour couvrir le traitement des dossiers dans leurs consulats.

Quel sera son montant ? Pour l’heure, aucun chiffre n’a été arrêté par la Commission européenne. Une proposition législative est attendue au premier trimestre 2027, avant d’être soumise à l’approbation du Parlement européen et des États membres.

Demande de visa refusée : ce que les candidats perdent à jamais

Les frais de visa correspondent uniquement aux coûts d’instruction des dossiers : ils restent donc définitivement acquis par les consulats, même en cas de refus. Selon les données de la Commission européenne, plus de 1,76 million de demandes ont été rejetées en 2025 sur les 12,2 millions déposées, soit un taux de refus global de 14,65 % représentant autant de frais perdus pour les candidats.

Par ailleurs, les refus de visa ont coûté 157,1 millions d’euros aux demandeurs déboutés en 2025, contre 145,1 millions l’année précédente. Ce montant — obtenu en multipliant le nombre de rejets par le tarif du visa — ne reflète qu’une partie de la réalité : il exclut les frais de prestation de service, les déplacements et la constitution du dossier. Une éventuelle surtaxe européenne viendrait alourdir cette note déjà salée, d’autant qu’aucun mécanisme d’exemption ou de remboursement n’est évoqué dans les documents de la Commission.

Il faudra patienter avant de voir cette réforme concrétisée. Repoussée de 2026 au début de l’année 2027, la proposition de loi devra suivre la procédure législative et être approuvée par le Parlement et le Conseil européen. Une démarche souvent longue, à l’image de la précédente réforme tarifaire qui avait pris deux ans entre 2018 et 2020. Le barème actuel demeure donc inchangé : 90 € pour un adulte et 45 € pour les 6-11 ans, en sus des frais applicables par les centres agréés.

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