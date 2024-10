Frais universitaires : le ministère fait un rappel important

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a émis une nouvelle directive rappelant aux étudiants l’importance de s’acquitter des frais de services universitaires. Ces frais concernent principalement l’hébergement, le transport et l’inscription pour l’année universitaire 2024-2025. Un délai a été fixé au 20 octobre 2024 pour régulariser la situation, faute de quoi l’inscription pédagogique des étudiants sera annulée.

Cette mesure intervient suite aux constats effectués via le système d’information intégré PROGRES, mettant en lumière des retards de paiement chez plusieurs étudiants inscrits dans les différentes institutions universitaires.

Dans une correspondance officielle, le ministère a souligné que le paiement des frais d’inscription, d’hébergement et de transport est une condition impérative pour valider l’inscription définitive des étudiants.

Ces frais sont également des revenus publics essentiels pour le bon fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur et des services universitaires.

Non-paiement : les services universitaires face à un défi

Le système d’information PROGRES a permis de détecter des situations de non-paiement dans plusieurs universités et directions des services universitaires, ce qui a amené le ministère à rappeler l’importance de ces paiements.

Conformément à la législation en vigueur, tout étudiant inscrit pour l’année universitaire en cours doit s’acquitter des frais liés aux services auxquels il a droit, afin de bénéficier des facilités comme l’hébergement et le transport. Le non-respect de cette obligation entraîne des conséquences directes non seulement sur l’accès à ces services, mais aussi sur la validation de l’inscription pédagogique.

En outre, ces paiements représentent des contributions financières importantes pour la gestion et la continuité des services offerts par les établissements universitaires.

Quelles sont les conséquences du non-paiement et date limite fixée ?

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur a fixé un ultimatum clair : les étudiants doivent impérativement régulariser leur situation financière au plus tard le 20 octobre 2024. Au-delà de cette date, tout étudiant n’ayant pas réglé les frais requis verra son inscription pédagogique annulée. Cela signifie non seulement l’impossibilité de poursuivre ses études pour l’année en cours, mais également la privation des services d’hébergement et de transport.

La correspondance du ministère précise que les établissements d’enseignement supérieur ainsi que les directions des services universitaires doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la perception des montants dus.

Cette directive impose une gestion rigoureuse des ressources financières des institutions et prévient tout dysfonctionnement dans l’organisation des services universitaires. Le ministère invite donc les étudiants à respecter cette obligation dans les délais impartis afin d’éviter toute perturbation dans leur parcours académique.