Frais titre de séjour et visas : le Royaume-Uni opère une forte augmentation

Le gouvernement britannique a récemment annoncé son intention d’appliquer des augmentations significatives aux frais de visa, ainsi qu’aux frais d’obtention de la citoyenneté britannique à partir du 4 octobre 2023. Cette décision a suscité de vives préoccupations parmi les étrangers qui cherchent à étudier, travailler, faire du tourisme ou rendre visite à leurs proches au Royaume-Uni.

Les frais de visa britanniques sont déjà considérés comme élevés par rapport à de nombreux autres pays européens. Cette nouvelle augmentation suscite donc des inquiétudes légitimes parmi les immigrants potentiels.

Selon Al Jazeera, le gouvernement britannique justifie ces augmentations en affirmant qu’elles sont nécessaires pour contrebalancer l’augmentation des salaires dans le pays. Cependant, cette explication est remise en question par certains, qui estiment que cela pourrait entraver l’arrivée de nouveaux immigrants, une tendance qui s’est nettement accentuée au cours de l’année dernière.

Nombre d’immigrants en forte hausse en 2022 au Royaume-Uni

Les données du Bureau de la statistique nationale (ONS) indiquent que le nombre d’immigrants arrivés au Royaume-Uni au cours de l’année écoulée s’élève à 606 000, soit une augmentation de 24 % par rapport à 2021, où 488 000 étrangers s’étaient installés dans le pays.

Il est important de noter que ces augmentations de frais ne concernent pas uniquement les visas, mais s’étendent également aux services associés, tels que le service prioritaire qui permet d’accélérer le traitement des demandes.

Selon le ministère de l’Intérieur britannique, les frais d’obtention de la résidence au Royaume-Uni connaîtront une augmentation de 20 %, passant de 2 404 Livre Sterling à 2 885.

Le coût d’obtention d’un visa de travail pour les personnes talentueuses et expérimentées augmentera également de 15 %. Il passera de 719 £ à 827 £ pour les demandeurs sur place, et de 625 à 719 Livre Sterling pour ceux qui postulent depuis l’étranger.

Frais de visas de regroupement familial et citoyenneté en hausse

Les frais d’obtention d’un visa de regroupement familial passeront de 1 048 £ à 1 258 £. De plus, les personnes souhaitant obtenir la citoyenneté britannique devront prévoir une hausse de 20 % des frais d’octroi, portant le montant de 1 330 £ à 1 580 £.

Ces changements pourraient avoir un impact direct sur le secteur de la santé britannique, qui dépend en grande partie de médecins et d’infirmiers étrangers. La fondation britannique « Freedom of Movement » envisage même de porter plainte contre le gouvernement pour déterminer la légalité de ces changements visant à financer les hausses de salaire dans certains secteurs gouvernementaux.

Ces augmentations des frais de visa suscitent des inquiétudes quant à leur impact sur l’arrivée de talents et d’expertises nécessaires au Royaume-Uni. Alors que le gouvernement vise à rendre le Département de l’immigration et de la naturalisation financièrement indépendant, ces mesures pourraient décourager de nombreux immigrants potentiels.

En somme, l’annonce de l’augmentation des frais de visa et des frais d’obtention de la citoyenneté britannique a créé une onde de choc parmi les immigrants et les demandeurs de visa. Alors que le gouvernement justifie ces hausses pour compenser l’augmentation des salaires, de nombreuses voix s’élèvent pour critiquer cette décision et ses potentielles conséquences sur l’immigration au Royaume-Uni.