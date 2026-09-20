Frais du Hadj, réforme de la Protection civile… les directives de Tebboune au Conseil des ministres

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche le 20 septembre une réunion du Conseil des ministres. L’ordre du jour portait sur la révision du statut de la Protection civile, la connexion numérique entre les institutions de l’État et le bilan de la campagne moisson-battage 2025-2026. Le Premier ministre a d’abord présenté l’activité du gouvernement des deux dernières semaines, avant que le président ne délivre ses instructions.

Indemnisation des sinistrés des incendies de Jijel : la fin des opérations ordonnée

Selon le communiqué de la Présidence de la république, Tebboune a salué la rapidité des procédures d’indemnisation des victimes des incendies, en particulier dans la wilaya de Jijel, la plus touchée. Il a remercié les membres du gouvernement, notamment ceux directement impliqués dans cette opération.

Le chef de l’État a ordonné au gouvernement d’achever, dans les plus brefs délais, les dernières opérations d’indemnisation encore en cours. Il a également souhaité que cette solidarité populaire et gouvernementale ait pu atténuer les effets du sinistre survenu dans certaines wilayas du pays. Selon lui, cette mobilisation démontre que l’État se tient, et se tiendra toujours, aux côtés des citoyens concernés.

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Frais du Hadj maintenus à 82 millions de centimes

Sur proposition du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, le président de la République a décidé de soutenir les coûts du Hadj. Il a ainsi fixé leur montant à 82 millions de centimes pour l’ensemble des pèlerins algériens, alors qu’ils avaient augmenté d’environ sept millions de centimes cette saison.

Un décret présidentiel pour la connexion numérique sécurisée

Le président Tebboune a ordonné la préparation d’un décret présidentiel consacré au plan de connexion numérique sécurisée. Ce texte définira les missions des institutions et établissements sectoriels concernés, sous la supervision du Haut-Commissariat à la numérisation.

Le chef de l’État a également demandé que cette connexion s’étende aux wilayas. L’objectif est d’enregistrer les données locales de manière plus fluide, tout en assurant une protection maximale des données des citoyens.

La Protection civile : hausse des salaires et nouvelle grille des grades

Le président Tebboune a renouvelé ses remerciements aux agents de la Protection civile pour leur dévouement dans l’exercice de leurs fonctions. Il a jugé le moment venu de revoir leur statut de base, en raison des changements climatiques mondiaux et des risques majeurs désormais affrontés par ces agents.

Le chef de l’État a ainsi ordonné une hausse générale des salaires, via la révision des points indiciaires. Il a également demandé une révision de l’échelle des grades, adaptée aux compétences du corps et aux missions du personnel administratif et de terrain.

Le nouveau statut devra en outre valoriser les indemnités des agents opérant sur le terrain, ainsi que celles de leurs familles. Le président a par ailleurs exigé une formation continue tout au long de la carrière, afin de maintenir l’efficacité des équipes et d’éviter des pertes humaines lors des interventions.

Renforcement des équipements : drones, avions bombardiers d’eau et postes de surveillance

Sur le plan matériel, le président a ordonné une révision technique et technologique des moyens de travail sur le terrain. Cela passe par l’acquisition d’équipements modernes et l’établissement d’un plan de renouvellement.

Le chef de l’État a également demandé la création de points et quasi-centres de surveillance, en coopération avec le ministère de l’Agriculture, dans les zones à forte densité forestière. Il a par ailleurs ordonné un renforcement progressif de la flotte d’avions de lutte contre les incendies, selon leur disponibilité sur le marché international. Enfin, le président a proposé la création d’un dispositif de volontariat saisonnier au sein de la Protection civile, assorti d’un système de protection renforcé pour les volontaires.

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Campagne moisson-battage : une numérisation immédiate du paiement des récoltes

Concernant la campagne moisson-battage 2025-2026, le président Tebboune a ordonné au ministre du secteur de préparer un bulletin mensuel. Il a également chargé les walis d’assurer un contrôle rigoureux, afin de déterminer les taux et quantités de production des différentes céréales, notamment le blé tendre et le blé dur.

Le chef de l’État a exigé la numérisation immédiate du système de paiement des récoltes agricoles pour les agences régionales de l’Office algérien interprofessionnel des céréales. Il a par ailleurs demandé un travail étroit avec l’Office national des statistiques, ainsi qu’une révision du rôle de l’office et des instituts spécialisés du secteur agricole, pour améliorer et moderniser leurs performances.

Le président a également ordonné la lutte contre toutes les formes de dérives dans les secteurs de l’agriculture, du développement rural et de la pêche.

Vers une loi d’orientation agricole et un plan national d’analyse des sols

Le chef de l’État a annoncé la préparation d’une loi d’orientation agricole plus efficace. Ce texte comportera des mécanismes permettant d’allouer les surfaces cultivées aux produits nécessaires chaque année, dans le but de réduire les importations et de s’orienter davantage vers l’autosuffisance du secteur.

Le président Tebboune a également ordonné le lancement d’un programme national d’analyse des sols, en coordination avec les laboratoires spécialisés. Ce plan doit permettre d’identifier et de classer la nature des terres agricoles dans toutes les zones cultivées.

Enfin, le chef de l’État a demandé une orientation vers l’utilisation des eaux usées pour l’irrigation, afin de lutter contre la dépendance totale aux précipitations. Il a insisté sur la nécessité de labourer et préparer les terres en toutes circonstances, précisant que le secteur de l’irrigation vise à récupérer 60 % des eaux usées.

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