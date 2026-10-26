Carte Edahabia et BaridiMob : tous les frais d’Algérie Poste en 2026, opération par opération

Retrait au distributeur ou au guichet, virement sur BaridiMob, code PIN oublié, carte bloquée : chaque opération avec la carte Edahabia a son tarif. Certaines sont gratuites, d’autres coûtent cher sans qu’on le sache. Voici tous les frais d’Algérie Poste en 2026, avec des exemples chiffrés pour payer moins.

Carte Edahabia : combien coûtent la carte et le code PIN ?

Algérie Poste facture 350 DA la création, le renouvellement ou le remplacement de la carte Edahabia. La réédition du code PIN coûte 200 DA, et le blocage ou la résiliation de la carte 30 DA. Le renouvellement d’une carte expirée se fait automatiquement.

La carte Edahabia reste valable deux ans à compter de sa création. La nouvelle carte classique, émise depuis le 20 juillet 2025, est valable quatre ans. Ses 350 DA sont prélevés tous les deux ans.

Création, renouvellement ou remplacement : 350 DA.

350 DA. Réédition du code PIN : 200 DA.

200 DA. Blocage ou résiliation : 30 DA.

Retrait d’argent : distributeur ou guichet, lequel coûte le moins cher ?

Au distributeur automatique, le retrait coûte 30 DA avec une carte Algérie Poste sur un distributeur d’Algérie Poste. Il passe à 35 DA sur un distributeur bancaire, puisque la carte Edahabia fonctionne désormais sur le réseau interbancaire. Ce tarif reste le même quel que soit le montant retiré.

Au guichet, avec le terminal de paiement du bureau de poste, le calcul est progressif. Algérie Poste prélève 18 DA, plus 2 DA par tranche de 1 000 DA jusqu’à 18 000 DA. Au-delà, chaque tranche de 1 000 DA coûte 3 DA, puis 6 DA au-dessus d’un million de dinars.

Ce barème rend le guichet avantageux pour les petites sommes, et coûteux pour les gros retraits. Voici quelques exemples calculés par la rédaction.

Retrait de 5 000 DA : 28 DA au guichet, contre 30 DA au distributeur.

28 DA au guichet, contre 30 DA au distributeur. Retrait de 10 000 DA : 38 DA au guichet, contre 30 DA au distributeur.

38 DA au guichet, contre 30 DA au distributeur. Retrait de 20 000 DA : 60 DA au guichet, contre 30 DA au distributeur.

60 DA au guichet, contre 30 DA au distributeur. Retrait de 50 000 DA : 150 DA au guichet, contre 30 DA au distributeur.

150 DA au guichet, contre 30 DA au distributeur. Retrait de 100 000 DA : 300 DA au guichet, un montant impossible à retirer en une journée au distributeur.

Le seuil se situe à 6 000 DA, où les deux tarifs s’égalisent à 30 DA. En dessous, le guichet coûte moins cher ; au-dessus, le distributeur devient nettement plus avantageux. Un retrait de 50 000 DA coûte ainsi cinq fois moins cher au distributeur.

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Plafonds de la carte Edahabia : retrait, paiement et virement

Chaque opération obéit à un montant minimum et à un plafond journalier. Ces limites s’appliquent à toutes les cartes Edahabia. Le titulaire peut consulter ses propres plafonds dans l’application BaridiMob, rubrique « Carte », puis « Limite ».

Retrait au distributeur : de 1 000 DA à 50 000 DA par jour.

de 1 000 DA à 50 000 DA par jour. Paiement sur terminal chez un commerçant : de 100 DA à 200 000 DA par jour.

de 100 DA à 200 000 DA par jour. Paiement par code QR (BaridiPay) : jusqu’à 500 000 DA par jour.

jusqu’à 500 000 DA par jour. Virement au distributeur : de 1 000 DA à 50 000 DA par jour.

de 1 000 DA à 50 000 DA par jour. Virement sur BaridiMob : de 1 000 DA à 200 000 DA par jour.

Pour un virement au distributeur, il faut saisir le RIP du bénéficiaire, inscrit sur le chèque bleu. Ce relevé d’identité postal regroupe le nom, l’adresse et le numéro d’identité postale du titulaire. Ce numéro combine le code banque 007, le code agence 99999, le numéro de compte CCP et sa clé.

BaridiMob : abonnement, virement et frais à connaître

L’application BaridiMob facture une adhésion de 50 DA, puis un abonnement de 50 DA par mois. Chaque virement de compte à compte entraîne en outre des frais, qui dépendent du montant. Le bénéficiaire peut retirer l’argent le jour même.

Jusqu’à 10 000 DA : 12 DA.

12 DA. De 10 001 à 20 000 DA : 15 DA.

15 DA. De 20 001 à 30 000 DA : 18 DA.

18 DA. De 30 001 à 40 000 DA : 21 DA.

21 DA. À partir de 40 001 DA : 24 DA.

Ces frais restent modestes, même pour un virement important. Envoyer 200 000 DA en un seul virement coûte 24 DA, contre 120 DA en cinq virements de 40 000 DA. Mieux vaut donc regrouper ses virements quand c’est possible.

Paiement par carte Edahabia : gratuit pour le porteur

Le paiement par carte ne coûte rien au titulaire de la carte Edahabia. C’est le commerçant ou le fournisseur en ligne qui prend en charge la commission. Sur un terminal, celle-ci peut atteindre 1,5 % du montant de la transaction.

Après un paiement en ligne, le client reçoit un reçu sur le site et un SMS qui confirme le débit. Sur un terminal, il obtient un ticket et un SMS. La carte permet aussi de régler les factures des organismes conventionnés avec Algérie Poste.

Payer par carte plutôt que retirer de l’argent permet donc d’économiser les frais de retrait. Cette habitude se répand aussi pour les paiements importants, comme les tranches des logements AADL 3. Le PLF 2027 prévoit d’ailleurs un avantage fiscal pour encourager le paiement électronique.

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Combien coûte la carte Edahabia sur une année ?

Les frais s’additionnent au fil des mois, sans que l’on s’en rende toujours compte. Prenons un titulaire de la carte classique qui utilise BaridiMob et retire de l’argent deux fois par mois au distributeur. Voici ce qu’il paie sur une année, d’après les calculs de la rédaction.

Carte classique : 175 DA par an (350 DA tous les deux ans).

175 DA par an (350 DA tous les deux ans). Abonnement BaridiMob : 600 DA par an.

600 DA par an. Retraits au distributeur : 720 DA par an (24 retraits à 30 DA).

720 DA par an (24 retraits à 30 DA). Total : environ 1 500 DA par an, hors virements.

Le même titulaire qui ferait ses retraits de 20 000 DA au guichet paierait 1 440 DA de frais de retrait au lieu de 720 DA. Le choix du distributeur divise donc la facture par deux. Pour les petits retraits de moins de 6 000 DA, le guichet reste en revanche légèrement moins cher.

Carte bloquée, capturée ou retrait raté : les démarches et les délais

En cas de perte, de vol ou de détérioration, le titulaire peut bloquer sa carte depuis BaridiMob. Il peut aussi se rendre au bureau de poste le plus proche, avec sa pièce d’identité et une demande écrite. Cette demande précise ses nom et prénom, son numéro de compte ou de carte, le motif et un éventuel remplacement.

Après trois codes erronés, le distributeur capture la carte, comme lorsqu’on l’oublie dans l’appareil. Il faut alors la récupérer au bureau de poste concerné, avec une pièce d’identité et une demande de déblocage. Une carte bloquée sur un terminal après trois erreurs doit en revanche être remplacée, et un SMS prévient quand la nouvelle est prête.

Le code PIN oublié ou illisible se réédite en ligne, sur ECCP ou BaridiMob, ou au bureau de poste. Le changement du numéro de téléphone lié à la carte se fait, lui, au distributeur, dans la rubrique « Service mobile ». Pour suivre ses opérations, le titulaire peut demander un relevé au guichet ou consulter un mini-relevé de ses 10 dernières transactions au distributeur.

En cas de problème lors d’un retrait au distributeur, il faut remplir un formulaire de réclamation au bureau de poste et garder le reçu. Pour un paiement en ligne contesté, il faut s’adresser au fournisseur concerné. Les délais pour réclamer varient selon l’opération.

Retrait sur un distributeur d’Algérie Poste : délai non défini.

délai non défini. Retrait sur un distributeur bancaire : 98 jours.

98 jours. Paiement en ligne chez Mobilis, Djezzy, la CNRC ou la CAAT, notamment : 45 jours.

45 jours. Paiement en ligne chez Algérie Télécom : 90 jours.

90 jours. Paiement en ligne chez Air Algérie : 120 jours.

Commander une carte Edahabia en ligne

La carte se commande sur le site eccp.poste.dz ou sur l’application mobile ECCP. Le titulaire d’un compte ECCP choisit en ligne entre la carte ordinaire et la carte premium, puis complète sa demande. La démarche ne prend que quelques minutes.

Sans compte ECCP, il faut télécharger le formulaire, le remplir et le déposer au bureau de poste, avec une copie de sa pièce d’identité. Le demandeur reçoit alors un code confidentiel pour accéder à son espace client. Les tarifs et les plafonds peuvent évoluer, et il est recommandé de vérifier auprès d’Algérie Poste avant toute opération importante, afin d’éviter toute confusion.

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