Fouzi Lekjaa annonce le déroulement de la CAN 2025 au Maroc (vidéo)

Le président de la fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, a annoncé le déroulement de la CAN-2025 au Maroc. Il dénonce d’une manière indirecte les jeux de coulisses au sein de la confédération africaine de football. Cette dernière, aurait octroyé au pays voisin l’honneur d’abriter la 35ᵉ édition de la CAN au détriment des autres candidats, dont l’Algérie.

La confédération africaine de football plane toujours le suspense pour annoncer le pays hôte de la CAN-2025. Elle devrait le faire le mois d’août prochain au plus tard possible. Mais on parle que la 35ᵉ édition de la CAN a été bel et bien octroyée au Maroc dans les coulisses. Le président de la fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, vient de jeter un pavé dans la mare.

Présent au parlement marocain en étant, en parallèle, le ministre délégué des Finances, Lekjaa a répondu aux différentes questions des parlementaires, entre autres le budget consacré pour la CAN-2025. Le président de la première instance du football marocain parlait, en toute confiance, du déroulement de la CAN-2025 dans son pays.

En effet, une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où on le voit dire : « Le stade de la ville Fès peut accueillir 40.000 supporters. Il abritera des matchs de la CAN-2025 qui aura lieu dans notre pays ».

De mieux en mieux ! #Lekjaa qui parle du budget de la #CAN2025 à l'assemblée national avant même la désignation de la @caf_online_FR du pays hôte ! Lunaire 🤯

Quand Lekjaa dénonce les jeux de coulisses de la CAF

Il faut dire que la vidéo de Fouzi Lekjaa a fait le buzz sur les réseaux. Elle a provoqué le grand désarroi des internautes algériens. Et comment puisqu’il a dénoncé d’une manière indirecte les jeux de coulisses au sein de la confédération africaine de football.

Il faut dire aussi que le président de la FRMF a enfreint les règlements de la CAF. En effet, il parle du déroulement de la CAN-2025 dans son pays avant même l’annonce officielle par le comité exécutif de la CAF. Pis encore, c’est un manque de respect à l’égard des autres candidats, dont l’Algérie. Les dires de Lekjaa ne peuvent que ternir l’image de la première instance du football africain…