Rentrée scolaire 2024 : liste officielle des fournitures pour toutes les classes

La liste des fournitures scolaires requises pour l’année 2024-2025 est enfin dévoilée. Le ministère de l’Éducation nationale s’est efforcé, cette fois encore, d’alléger le cartable des élèves. Une démarche orientée vers la rationalisation de l’achat des fournitures scolaires.

Chaque année, les parents doivent faire face à une multitude d’articles, souvent inutilisés par la suite. Le ministère souhaite ainsi optimiser l’utilisation de ces fournitures scolaires. Les cahiers, par exemple, sont fréquemment en grande partie inutilisés à la fin de l’année. Cette approche permettra donc de réduire ce gaspillage.

La publication de liste des fournitures scolaires pour l’année 2024- 2025, se distingue par une approche tournée vers le bien-être des élèves. La question de l’allègement du cartable a longtemps constitué un problème de taille pour le secteur. Le ministère concerné avait promis de trouver une solution, et de prendre les dispositions nécessaires pour alléger le programme.

Le ministère dévoile la liste des fournitures pour les trois paliers

Pour le palier primaire, la liste est structurée en plusieurs listings spécifiques. Nous trouvons une liste pour chaque niveau. Les élèves disposent, de ce fait, de ce dont ils ont exactement besoin pour leur année d’études.

Quant à la liste des fournitures scolaires pour le lycée, celle-ci est élaborée selon la branche d’étude choisie par chaque élève. Un principe qui garantit que tous les lycéens soient bien préparés pour leurs cours spécifiques. En tenant compte des besoins variés des différentes filières.

Par ailleurs, lors de l’élaboration de cette liste, le ministère souligne prendre en compte les exigences des programmes scolaires. La liste est élaborée en fonction des besoins pédagogiques de chaque niveau scolaire. Les enseignants peuvent s’assurer, de ce fait, que les élèves disposent du nécessaire pour leur apprentissage.

L’autre aspect essentiel de cette mesure est de réduire le poids du cartable. Aujourd’hui, de nombreux élèves portent des sacs très lourds. Cela peut avoir des conséquences sur leur santé. La liste détaillée des fournitures scolaires requises pour les trois paliers, sera publiée au sein de tous les établissements scolaires. Cela permettra aux familles, de prendre connaissance des exigences pour cette rentrée.

Une attention portée sur le bien-être des élèves

Par ailleurs, cette liste prend en compte d’autres dimensions. Son objectif est également de réduire le coût des fournitures scolaires.

Dans ce contexte, le ministère de l’Éducation insiste sur le fait que cette liste représente le minimum à respecter. Cela ne signifie pas que les parents doivent acheter tout ce qui est recommandé. Ils ont la possibilité d’adapter les achats selon leurs besoins et leur budget.

On rappellera que des mesures ont été mises en place dans l’optique de lutter contre la cherté des fournitures scolaires. Le ministère du Commerce a avancé que plus de 78 millions de dollars de fournitures ont été importés. Et ce, afin de garantir que tous les besoins nationaux soient satisfaits.

