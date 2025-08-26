Fournitures scolaires : l’État active la vente directe pour alléger les prix

À quelques semaines de la rentrée scolaire, le marché des fournitures scolaires en Algérie connaît un tournant significatif. Le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni, a donné lundi des instructions pour faciliter la distribution des produits scolaires en autorisant les producteurs et importateurs à vendre directement aux détaillants. Cela permettra de réduire le rôle des intermédiaires et, par conséquent, d’alléger les coûts pour les consommateurs.

Lors d’une réunion de coordination au siège du ministère, en présence des cadres centraux, le ministre a passé en revue plusieurs dossiers liés au contrôle économique, à l’approvisionnement du marché et à l’organisation des foires de fournitures scolaires. Selon le communiqué officiel, les discussions ont porté sur l’état du marché, les interventions récentes sur le terrain, les infractions enregistrées et les mesures juridiques appliquées.

Rentrée scolaire 2025-2026 : une vigilance accrue sur le terrain pour protéger les consommateurs

Face à la période de canicule qui touche certaines wilayas, Tayeb Zitouni a souligné l’importance de renforcer les contrôles. L’objectif est de prévenir les risques d’intoxication alimentaire. Ainsi que de garantir la sécurité des produits proposés au public.

Les cadres du ministère sont appelés à se rendre sur le terrain afin de superviser l’organisation des points de vente et des foires. Ainsi, s’assurer du respect des normes de qualité. Le ministre a notamment insisté sur « la nécessité d’en faire des espaces économiques offrant une diversité de produits de qualité à des prix réduits. Contribuant ainsi au renforcement du pouvoir d’achat des ménages ».

Fournitures scolaires : des mesures concrètes pour réduire les coûts de distribution

La décision la plus marquante annoncée par le ministre concerne l’autorisation donnée aux producteurs et importateurs de vendre directement aux détaillants. Cette mesure vise à réduire les intermédiaires, responsables d’une partie des hausses de prix constatées sur le marché.

Concrètement, les consommateurs pourront voir une stabilisation, voire une diminution, des prix de certains articles scolaires. Tandis que les détaillants bénéficieraient d’un accès plus direct et sécurisé aux produits.

Cette approche traduit une volonté plus large de rationaliser le circuit de distribution. Ainsi que d’assurer un approvisionnement régulier durant la période critique de la rentrée scolaire.