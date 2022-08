Fournitures scolaires : lancement prochain des marchés de la « Rahma »

Le directeur général des activités commerciales et de l’organisation au ministère du Commerce, Sami Koli, a révélé ce mardi 2 aout 2022, le lancement des marchés de la Rahma pour la vente des fournitures scolaires, en prévision de la rentrée scolaire, à partir du 15 août prochain.

Selon nos confrères d’Echourouk, le ministère du commerce mettra en place 58 marchés de quartier pour les fournitures scolaires et tout ce dont les élèves ont besoin, à condition que le premier marché soit théoriquement lancé le 15 août.

Dans le même contexte, le porte-parole du ministère du commerce a expliqué que ses intérêts coordonneront et accompagneront le ministère de l’Éducation dans la vente des manuels scolaires.

Rezig donne les consignes pour les marchés de la Rahma pour la rentrée 2022/2023

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a donné l’instruction d’accompagner les marchands de fournitures scolaires, afin de préparer la rentrée scolaire 2022/2023, en créant des « marchés de la Rahma » pour la mise à disposition de ces fournitures, et ce sur l’ensemble du territoire national.

Cela a été décidé lors d’une réunion de coordination présidée par Rezig via une conférence vidéo à distance, en présence des cadres centraux du ministère et des directeurs régionaux et nationaux du commerce.

Selon un communiqué du ministère, la rencontre était consacrée au « suivi de l’application des consignes relatives au contrôle de l’approvisionnement du marché en matières premières de grande consommation, ainsi qu’à la préparation de la rentrée scolaire » .

À l’issue de la rencontre, le ministre a souligné la nécessité de redoubler d’efforts pour « assurer la mise à disposition de ces fournitures au citoyen, et mobiliser toutes les capacités matérielles et humaines pour réussir la rentrée scolaire ».