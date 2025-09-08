Fournitures scolaires : Cahiers, crayons, cartables… voici les prix pour la rentrée 2025

À quelques jours de la rentrée scolaire 2025-2026, les familles algériennes peuvent souffler un peu : les prix des fournitures scolaires restent globalement stables, avec une baisse significative observée sur les produits de papeterie, notamment les cahiers, selon les données disponibles sur les marchés de proximité et les foires scolaires organisées à travers le pays.

Prix des fournitures scolaires : Des prix harmonisés à travers le territoire

Grâce aux mesures prises par le ministère du Commerce, dirigé par Tayeb Zitouni, les prix des fournitures scolaires sont quasiment uniformes dans l’ensemble des wilayas. La stratégie du gouvernement, qui vise à réduire le nombre d’intermédiaires dans la chaîne de distribution, commence à porter ses fruits.

En autorisant les producteurs et les importateurs à vendre directement aux détaillants, les coûts de distribution ont été réduits, impactant favorablement les prix de vente au consommateur.

La papeterie est le segment qui a bénéficié de la plus forte baisse cette année. Voici un aperçu des prix relevés dans plusieurs marchés :

Cahier 32 pages : 25 DA

Cahier 48 pages : 30 DA

Cahier 64 pages : 35 DA

Cahier 64 pages (grand format) : 35 DA

Cahier 96 pages : 40 DA

Cahier 120 pages : 50 DA

Cahier 192 pages (format standard) : 100 DA

Cahier 64 pages (très grand format) : 80 DA

Cahier 96 pages (très grand format) : 110 DA

Cahier 288 pages : entre 220 et 260 DA

Comparativement à l’an dernier, ces prix reflètent une baisse réelle, dans certains cas de plus de 10%.

Pour le reste des articles, comme les trousses, les cartables ou les instruments de géométrie, les prix sont restés stables ou ont connu une légère baisse, de l’ordre de 5 à 10 dinars. À titre d’exemple :

Compas : 80 DA

Crayons de couleur : entre 70 et 100 DA selon les marques et les formats

Kit de traçage : 100 DA

Les tabliers scolaires constituent également une dépense importante pour les familles. Sur le marché algérien, on trouve une large gamme de tabliers, du modèle simple en coton aux versions plus sophistiquées avec motifs brodés. Les prix varient beaucoup en fonction de la qualité du tissu, des finitions et de l’origine du produit.

Les tabliers sont proposés à partir d’environ 500 DA, mais ce tarif peut rapidement augmenter selon la qualité des matériaux utilisés et le soin apporté à la confection. Ainsi, les modèles haut de gamme, souvent plus résistants et esthétiques, affichent des prix bien plus élevés.

Il en est de même pour les cartables, dont les prix commencent autour de 1 000 DA et peuvent dépasser 15 000 DA pour les modèles haut de gamme, offrant plus de robustesse, de confort et de design.

Foires scolaires et marchés de proximité : un rôle clé

Dans le cadre de cette dynamique, 180 marchés de proximité ont été ouverts, en plus des nombreuses foires scolaires régionales. Ces espaces, mis en place sous l’impulsion du ministère du Commerce, permettent aux familles d’acheter directement auprès des producteurs ou des importateurs, limitant ainsi la spéculation et assurant un accès équitable aux fournitures essentielles.

Le ministre Zitouni a souligné l’importance de faire de ces foires des espaces économiques attractifs, où la diversité, la qualité et les prix abordables vont de pair. Des instructions ont également été données aux cadres du ministère pour suivre de près l’opération sur le terrain, afin de garantir son bon déroulement.