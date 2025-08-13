Fournitures scolaires à « prix compétitifs » : 6 wilayas en profitent dès cette semaine

En prévision de la prochaine rentrée scolaire 2025/2026, le directeur régional du commerce pour la région du Centre, Aïssa Michachou, a annoncé l’ouverture de 43 marchés de solidarité dédiés à la vente de fournitures scolaires dans les six wilayas relevant de sa direction.

Dans une déclaration à l’agence de presse (APS), Michachou a expliqué que ses services, en coordination avec divers partenaires, ont finalisé tous les préparatifs pour la mise en place de ces marchés, qui proposeront des fournitures scolaires à des “prix compétitifs”. Ces marchés ouvriront leurs portes aux citoyens le 20 août.

Les marchés de solidarité seront ouverts dans les wilayas de Blida (6), Tizi Ouzou (21), Bouira (3), Médéa (7), Aïn Defla (3) et Djelfa (3), et ce, au niveau des chefs-lieux et des grandes villes de ces wilayas.

Plus de 290 opérateurs économiques, incluant des importateurs, des producteurs, des grossistes et des détaillants, participeront à ces foires commerciales.

Ils se sont engagés à proposer des fournitures scolaires de qualité à des prix solidaires et compétitifs, afin de permettre au plus grand nombre de parents d’élèves de les acquérir dans de bonnes conditions.

Reste maintenant à savoir si cette initiative sera étendue aux autres wilayas du pays dans les semaines à venir.

La rentrée scolaire 2025-2026 est officiellement reportée

Le ministère de l’Éducation nationale a publié, ce mardi 12 août, un communiqué rectificatif modifiant les dates de la rentrée scolaire 2025-2026. Ce nouveau calendrier, qui remplace celui initialement annoncé le 3 août dernier, décale la reprise pour les élèves, les enseignants et le personnel administratif.

Voici les nouvelles dates officielles pour la reprise des activités scolaires :

Personnel administratif : Dimanche 7 septembre 2025

Enseignants : Dimanche 14 septembre 2025

Élèves : Dimanche 21 septembre 2025

Ces dates remplacent l’ancien calendrier qui prévoyait la rentrée des élèves pour le 10 septembre, celle des enseignants pour le 7 septembre et celle du personnel administratif dès le 26 août. Le ministère a précisé que cette modification ne concerne que le début de l’année scolaire, le reste du calendrier étant maintenu.

Vacances et examens : aucun changement selon le communiqué

Le programme des vacances scolaires pour l’année 2025-2026 reste inchangé :

Vacances d’automne : Du 28 octobre au 2 novembre 2025

Vacances d’hiver : Du 18 décembre 2025 au 4 janvier 2026

Vacances de printemps : Du 19 mars au 5 avril 2026

Vacances d’été : À partir du 9 juillet pour les enseignants, avec un décalage pour le personnel administratif

🟢 À LIRE AUSSI : Bac 2025 et inscriptions universitaires : le ministère fixe les dates et modalités finales

Les dates des examens trimestriels demeurent également les mêmes :

Premier trimestre : Du 7 au 11 décembre 2025

Deuxième trimestre : Du 8 au 12 mars 2026

Troisième trimestre : À partir du 10 mai 2026