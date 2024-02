Fournisseur de Gaz naturel : l’Algérie s’engage à maintenir sa position de leader

Le Directeur central des ressources nouvelles de Sonatrach, Youcef Khanfar, a affirmé l’engagement de l’Algérie à maintenir sa position de leader en tant que fournisseur de gaz naturel dans la région méditerranéenne et en Afrique.

En effet, Youcef Khanfar a souligné sur les ondes de la radio nationale que l’Algérie vise à rester en tête en explorant de nouveaux gisements et en améliorant la production des gisements en développement.

Les efforts en matière d’amélioration de la production ont déjà porté leurs fruits, avec une augmentation de plus de 4 milliards de mètres cubes de gaz en 2022.

De plus, Sonatrach vise à augmenter la production de gaz à plus de 10 milliards de mètres cubes entre 2024 et 2028, selon Youcef Khanfar. Elle s’efforce de répondre à une demande nationale en constante augmentation, estimée à 3 à 5% par an, et prévoit de dépasser les 60 milliards de mètres cubes à partir de 2030.

Objectif de production ambitieux pour 2025

En outre, au cours des cinq dernières années, plus de 163 forages ont été effectués, conduisant à 80 découvertes avec des réserves allouées allant jusqu’à 110 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP) par an.

Sonatrach étend ses activités à l’international, notamment en Libye et au Niger, où des découvertes significatives ont été réalisées et où de nouveaux gisements sont explorés.

Par ailleurs, Youcef Khanfar a déclaré que l’Algérie pourrait atteindre une production brute de gaz de 150 milliards de mètres cubes d’ici 2025, en exploitant efficacement les gisements en production et en développement.

Pour conclure, l’objectif est de maintenir les exportations de gaz autour de 50 milliards de mètres cubes au-delà de 2030, tout en répondant à la demande nationale et en explorant de nouveaux marchés