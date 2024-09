« Four Weeks », l’hypermarché algérien partenaire d’Auchan, ouvre ses portes à Alger

Le paysage commercial algérien s’élargit avec l’inauguration, ce dimanche 1ᵉʳ septembre, d’un nouvel hypermarché à Alger, marquant le début d’un ambitieux projet de déploiement d’une chaîne d’hypermarchés et de supermarchés à travers le pays. Le lancement de ce projet a été supervisé par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, qui voit en cette initiative un levier de croissance pour le secteur de la grande distribution en Algérie.

Nouveau souffle pour le secteur des grandes surfaces en Algérie

Le nouvel hypermarché, portant la marque algérienne Four Weeks, a officiellement ouvert ses portes à Alger en présence du ministre, comme l’a confirmé le ministère du Commerce sur sa page Facebook officielle. Ce premier magasin de la chaîne s’étend sur plus de 6 000 m², et sera suivi par l’ouverture de supermarchés de 2 500 m² et de supérettes, qui seront progressivement implantés dans plusieurs wilayas du pays.

La marque Four Weeks, bien que relativement nouvelle sur le marché, est en partenariat avec l’enseigne française Auchan. Cependant, l’absence de mention d’Auchan lors de l’inauguration laisse planer des doutes quant à la participation active de l’enseigne française dans le projet en cours.

Lors de la cérémonie d’inauguration, Tayeb Zitouni a souligné l’importance de réguler les activités des grandes surfaces pour garantir une distribution équitable et stable des produits à travers le pays. Ces structures permettront également de mieux maîtriser les fluctuations des prix et d’assurer une disponibilité continue des produits, notamment pendant les périodes de forte demande comme les fêtes religieuses et le mois de Ramadan.

L’Algérie se prépare également à accueillir des investisseurs étrangers, dont des Qataris et des multinationales, dans le secteur de la grande distribution. Le ministre a révélé que ces nouveaux entrants prévoient d’ouvrir 500 succursales à travers le pays, créant ainsi plus de 10 000 emplois. Cette dynamique d’investissement est perçue comme une réponse aux défis actuels du marché, notamment la spéculation, les hausses de prix, et les difficultés d’approvisionnement.

Avec ces nouvelles initiatives, l’Algérie espère revitaliser le secteur des grandes surfaces et renforcer son économie en attirant des investissements nationaux et internationaux.