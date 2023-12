FOTON entrera en Algérie avec de nombreux modèles et types de véhicules utilitaires

Alors que l’attention se concentre sur les importations de véhicules touristiques, certaines entreprises spécialisées dans les véhicules utilitaires légers et lourds se préparent à pénétrer le marché algérien pour répondre à une demande croissante et pressante.

Foton, une marque chinoise de premier plan dans le domaine des véhicules utilitaires légers et des poids lourds, a choisi F-El Djazair Motors comme son nouveau distributeur en Algérie. Cette collaboration vise à introduire une gamme diversifiée de modèles répondant aux besoins du consommateur algérien.

F-El Djazair Motors s’engage à fournir des modèles de haute qualité, étudiés pour le marché local, et à offrir des services après-vente complets, comprenant garanties et pièces de rechange, des éléments essentiels dans le secteur des véhicules utilitaires.

La Gamme de véhicules de la marque Foton

Pick-ups : Robustes et performants

Donc, Foton propose une variété de pick-ups répondant aux exigences du marché algérien :

Tunland G7 4×2 avec cabine simple et moteur turbo diesel 2.4 litres de 164 chevaux.

Tunland G7 4×2 avec cabine double et moteur turbo diesel 2.4 litres de 164 chevaux.

Tunland G7 4×4 avec cabine double et moteur turbo diesel 2.4 litres de 164 chevaux.

Mini-trucks : agiles et polyvalents

De plus, les mini-trucks Gratour Plateau, équipés de moteurs diesel de 1.25 litre et d’une puissance de 90 chevaux, sont disponibles en différentes configurations de cabine et de châssis.

Vans utilitaires : confort et efficacité

Mais aussi, les modèles Toano L2H2 et L3H3, avec des capacités de charge allant jusqu’à 3.5 tonnes, offrent une solution idéale pour le transport léger de marchandise, et une gamme complète d’autocars, allant de modèles légers à des autocars de voyage spacieux, tous équipés de moteurs diesel performants et de caractéristiques de sécurité avancées.

Camions légers et poids lourds : puissance et fiabilité

En outre, Foton propose une variété de camions légers et poids lourds, adaptés à diverses applications, allant de la livraison urbaine au transport longue distance.

En préparation du lancement de la marque en Algérie, F-El Djazair Motors invite les distributeurs intéressés à représenter la marque à les contacter par e-mail à l’adresse suivante : contact@f-eldjazair-motors.dz

Pour conclure, avec Foton et son distributeur officiel, F-El Djazair Motors, l’Algérie s’apprête à accueillir une nouvelle ère de véhicules utilitaires, répondant aux normes de qualité les plus élevées et offrant des solutions fiables pour les besoins variés du marché. L’obtention attendue de l’accréditation finale pour les importations laisse présager un début prometteur pour Foton sur le marché algérien, prévu pour la fin du premier semestre de 2024.