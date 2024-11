Forum mondial pour la 5G : vers une nouvelle ère en Algérie ?

Le 15e Forum mondial de la connectivité mobile haut débit, organisé par Huawei Technologies, s’est récemment tenu à Istanbul, en Turquie. Cet événement a rassemblé plus d’un millier de professionnels et d’experts pour discuter des enjeux et des perspectives du secteur des télécommunications. Ce forum a mis en avant l’importance de déployer rapidement les réseaux 5G et 5.5G, afin de faciliter la transition vers une nouvelle ère dominée par l’intelligence artificielle.

Les discussions ont tourné autour de l’importance de la 5G et de son potentiel pour révolutionner la connectivité. Les experts présents ont souligné que le déploiement de la 5G et de la 5.5G est essentiel pour accélérer l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) dans divers domaines. D’après eux, l’IA ne peut pleinement se déployer sans un réseau à très haut débit, assurant ainsi une communication instantanée et une meilleure gestion des données.

Les intervenants ont qualifié l’intelligence artificielle de “révolution silencieuse” qui s’étendra rapidement et sera bientôt aussi répandue que l’internet ou les téléphones portables. L’intégration de la 5G vise donc à répondre aux besoins croissants en connectivité ultra-rapide, indispensable pour l’automatisation et la transformation numérique des entreprises et des secteurs publics.

L’intelligence artificielle au cœur de l’innovation dans les télécommunications

Les échanges ont également abordé l’impact de l’intelligence artificielle sur l’industrie des télécommunications, en insistant sur l’amélioration de l’efficacité des réseaux intelligents. Les experts ont discuté des opportunités qu’offre l’IA pour développer des réseaux plus sécurisés, plus performants et mieux adaptés aux exigences des utilisateurs.

Le forum a permis aux participants d’explorer de nouvelles méthodes de construction des réseaux de demain et de partager des stratégies pour réussir dans un contexte technologique en perpétuelle évolution. Cette rencontre a été une occasion unique de favoriser le dialogue et la collaboration autour des innovations qui redéfinissent la connectivité, avec l’objectif de créer des réseaux toujours plus performants et capables de s’adapter aux besoins futurs.

Les experts ont conclu sur l’importance de promouvoir l’accès à l’internet à très haut débit, condition essentielle pour stimuler la croissance économique et l’innovation dans les années à venir. Ils ont appelé les gouvernements et les entreprises à investir dans ces technologies de pointe pour transformer la manière dont les individus et les organisations interagissent avec le monde numérique.

L’Algérie et le défi du lancement de la 5G

L’Algérie se trouve à un tournant technologique majeur avec la perspective du lancement de la 5G, une avancée attendue pour soutenir l’évolution numérique de l’économie et du bien-être social. En janvier dernier, lors de la cinquième édition de l’Ericsson Day organisée à Alger, le représentant local de la firme suédoise Ericsson a exprimé la volonté de l’entreprise de soutenir le déploiement de la 5G en Algérie. Cette offre de partenariat met en avant l’intérêt stratégique d’acteurs internationaux pour un marché algérien prometteur, où la concurrence s’intensifie entre les géants des télécommunications, tels que Huawei, Nokia, et Ericsson.

Depuis 2020, des tests et des déploiements d’infrastructures 5G ont été amorcés en collaboration avec Huawei, tandis que d’autres opérateurs comme Djezzy et Ooredoo ont signé des partenariats respectivement avec Nokia et Ericsson. Ces alliances traduisent l’ambition de l’Algérie de se préparer aux exigences de cette technologie de pointe. En effet, selon le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, le pays mise sur des investissements significatifs en matière d’infrastructures et de digitalisation pour atteindre ses objectifs de connectivité d’ici la fin de l’année.

Avec une augmentation mondiale des abonnements 5G et des perspectives de croissance dans la région MENA, le potentiel d’expansion de cette technologie pourrait générer des opportunités économiques significatives en Algérie. En parallèle, des défis restent à relever, notamment en matière de financement et d’infrastructure, pour que cette technologie puisse profiter pleinement à l’économie nationale et améliorer le quotidien des Algériens.