Forum économique dédié au développement de l’industrie automobile algérienne en Italie

L’ambassade d’Algérie en Italie a annoncé l’organisation d’un forum économique intitulé « Perspectives de développement de l’industrie automobile en Algérie » qui se tiendra à Turin le lundi prochain.

L’objectif de cet événement est de stimuler les équipementiers automobiles italiens à développer leurs activités en Algérie, notamment suite au projet d’industrie automobile lancé par le groupe « Stelantis ».

En partenariat avec l’association italienne de l’industrie automobile « ANFIA » et en collaboration avec le groupe multinational Stelantis, ce forum vise à renforcer et à diversifier les relations de coopération et de partenariat entre l’Algérie et l’Italie, compte tenu de l’amélioration significative du climat des affaires en Algérie.

Le lancement de FIAT en Algérie en mars 2023 a offert une dynamique positive pour encourager les équipementiers automobiles italiens à développer leurs activités en Algérie.

Le projet d’investissement majeur du géant automobile italien à Oran, d’une valeur de 200 millions d’euros et dont la production est prévue pour décembre prochain, confirme la volonté du gouvernement algérien de créer une véritable filière pour l’industrie automobile en Algérie.

Enfin, il convient de souligner l’engagement de l’ambassade d’Algérie en Italie à contribuer à renforcer l’axe de coopération « Algérie-Rome » dans son aspect économique, en adoptant une diplomatie économique active.

L’usine Fiat d’Oran bien prête

L’usine de production de véhicules de la marque Fiat sera bientôt opérationnelle. Selon le wali d’Oran, Said Sayoud, les travaux sur le site situé dans la zone industrielle de Tafraoui sont très avancés. Si le rythme actuel est maintenu, l’usine ouvrira ses portes d’ici la fin de l’année 2023.

La première unité a été achevée il y a deux mois, tandis que les travaux de la seconde ont déjà dépassé les 60 % de progression grâce à une augmentation de 15 % en moins d’un mois.

Le wali d’Oran a souligné que l’entreprise chargée du projet avait accéléré la cadence afin de respecter les délais fixés. Cette mesure permet donc de grandes chances de respecter la date d’ouverture officiellement annoncée.