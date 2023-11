Forum de l’économie durable à Alger : Développement durable et acteurs clés

Le 6 et 7 novembre s’est tenu au CIC la 1ère édition du Sustainable Economy Forum. L’Evènement s’est avéré être un grand succès avec beaucoup de débats et d’idées . objectif affiché : faire de l’Algérie un centre de l’Economie Durable. Algerie360 a interviewé son fondateur, Mohamed Skander.

Mohamed Skander, quel est l’objectif du Sustainable Economy Forum ? Votre but est-il atteint ?

Le Sustainable Economy Forum a pour but de réunir les parties prenantes du développement durable pour discuter des changements de modèles à enclencher, aussi bien en Algérie que dans le monde, pour développer une nouvelle Economie plus soucieuse de l’Environnement, du Climat et du bien être des habitants de notre planète. C’est un véritable Forum Economique mais qui place avant tout les valeurs de responsabilité, d’éthique et de respect de l’environnement.

Nous considérons que le but de cette première édition est atteint vu l’intérêt qu’a suscité le forum avec 1200 participants à son pic de fréquentation.

Cependant l’événement n’est qu’une première pierre d’un but beaucoup plus grand : participer à faire de l’Algérie un champion de l’Economie Durable et fédérer toutes parties prenantes locales et internationales qui œuvrent pour la diffusion de ce modèle.

Quelles sont les grandes composantes de ce que l’on appelle l’Economie Durable ?

On peut résumer en expliquant que l’Economie Durable s’appuie sur les grands principes développés dans les Objectifs de Développement Durable de l’ONU. Compte tenu de l’urgence climatique, le thème de l’Economie Décarbonée a pris le dessus d’une certaine manière. Notre planète est en effet au seuil d’échéances irréversibles (cf. rapport du GIEC) et le dérèglement climatique aura des conséquences désastreuses sur notre avenir si nous n’agissons pas. Les autres thèmes sont cependant essentiels et imbriqués : Economie Circulaire, Accès à l’eau, Ville durable, Reduction des inégalités, Agriculture durable, Infrastructures verte et inclusive, le respect de la biodiversité … La Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) a également été un sujet majeur du forum.

Le thème de l’environnement est bien entendu central et nous pourrions dire que nous avons des paysages et des villes magnifiques et que c’est à nous tous de les préserver.

Pourquoi l’Algérie pourrait-être un champion international de l’Economie Décarbonée ? Qu’en est-il de l’Economie Circulaire ?

Le monde entier va devoir décarboner sa production. A titre d’exemple, l’Union européenne va enclencher dès 2026 son Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (MACF) qui va appliquer des taxes qui deviendront petit à petit prohibitives pour les produits non décarbonés. L’ensemble des grands producteurs et des grandes chaînes de valeur vont chercher à relocaliser leur production, ou la production de leurs composants, dans des pays offrant les meilleures conditions de décarbonation. L’Algérie possède l’un des plus grands potentiels mondiaux sur ce sujet notamment grâce à son soleil qui peut fournir une Energie quasiment « zéro carbone » à l’industrie. Le thème de l’hydrogène vert et l’ammoniac vert vont également devenir des thèmes majeurs pour atteindre ces objectifs. Le Ministère de l’Energie et des Mines travaille activement sur ces sujets.

Le thème de l’Economie Circulaire a également été très bien couvert, notamment grâce à l’appui du Ministère de l’industrie qui en fait une priorité. Les efforts en Algérie sont réels et beaucoup d’acteurs, dont les partenaires du forum, ont entamé des grands investissements dans la collecte et le traitement des déchets.

Il faut noter que notre pays, avec son Indice de Développement Humain, parmi les plus élevés du continent possède toute la crédibilité pour devenir une locomotive africaine du Développement Durable.

Le thème de la Ville Durable a été centrale dans le forum. Qu’est-ce qu’une ville durable ?

Oui la Ville Durable est un thème très important du Développement Durable. C’est l’espace où nous visons ensemble et le thème du forum est « construisons le monde où nous souhaitons vivre ».

Les représentants de la wilaya d’Alger ont présenté les actions en cours du plan vert (et également blanc, jaune et bleu) qui sont des projets d’ampleur. A ce titre, les participants étrangers du forum ont été surpris par le verdissement de la capitale lors de leur visite d’Alger et ont constaté les efforts énormes de la wilaya (présentés par la Directrice de l’Environnement) avec des projets tels que la transformation du centre d’Oued Semmar (Cegetal) qui a non seulement transformé un centre d’enfouissement en parc mais a également enclenché la valorisation des biogaz issus des déchets. La présentation du Directeur des Ressources en eau a également démontré les grands efforts liés à l’eau, dans un contexte de grande mégapole en zone soumis à des stress hydriques. Nous avons enfin appris à redécouvrir nos grands parcs tels que le Parc de la Concode Civile (Ben Aknoun) ou le Jardin d’essai.

Sur quoi les ateliers ont-ils porté ? Prévoyez-vous un rapport ?

Il y a eu beaucoup d’ateliers dont vous pouvez retrouver la liste sur notre site (seforum.org), notamment un grand workshop sur les infrastructures dont les participants ont travaillé non seulement sur le thème des infrastructures vertes mais également sur l’idée d’un grand corridor (port, route chemin de fer, zone logistique) qui affirmerait le rôle de plateforme régionale de l’Algérie. Il y a eu plusieurs ateliers sur l’entrepreneuriat à impact et les initiatives citoyennes. D’autres ont porté sur l’hydrogène vert, les PPP, l’hydraulique, l’agriculture durable, l’Economie Bleue (avec le programme du même nom), le tourisme responsable. Les représentant du Ministère de la pêche ont organisé une grande table ronde sur les opportunités offertes par l’Economie Maritime.

Nous avons déjà commencé à travailler sur un rapport, qui reprendra les conclusions de ces travaux, et qui sera diffusé aux autorités et à la presse.