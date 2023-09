Forum d’affaires algéro-chinois à Oran : plus de 15 accords de partenariat signés

Le forum d’affaires algéro-chinois, qui s’est tenu à Oran, s’est conclu avec la signature de plus de 15 accords de partenariat entre des entreprises algériennes et chinoises. Ces accords couvrent divers domaines, tels que la construction, les communications, et bien d’autres.

En effet, lors de la clôture des cinq ateliers organisés à cette occasion, le directeur de la pêche et des produits de la mer d’Oran, Mounir Sandid, a révélé la conclusion de ces accords. Les discussions ont porté sur la construction, les fournitures de construction, les métaux, l’exploitation minière, le papier, le carton, les matériaux d’emballage en plastique, les industries du cuir, et les communications, ainsi que sur les secteurs de la construction, des communications, de la manutention, de l’électricité, des industries pharmaceutiques, et de la transformation.

Les représentants des entreprises chinoises participant à ces ateliers ont été informés des avantages et des facilités offerts aux investisseurs en Algérie, conformément à la loi sur l’investissement. Cette démarche vise à encourager les investissements étrangers dans le pays.

De plus, Mounir Sandid a également annoncé la programmation de réunions bilatérales supplémentaires en Algérie pour discuter en détail des accords de partenariats.

Participation de 80 entreprises au forum d’affaires algéro-chinois

En outre, le forum d’affaires algéro-chinois a été marqué par la présence de près de 30 entreprises chinoises et plus de 50 entreprises algériennes. L’objectif principal était de déterminer les opportunités d’investissement des deux côtés, avec la présence de l’ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, Li Jian, ainsi que du wali d’Oran, Saïd Sayoud.

Cet événement représente un pas important dans le renforcement des relations économiques entre l’Algérie et la Chine. Les accords de partenariat signés témoignent de la volonté des deux pays de collaborer dans divers secteurs. Ils ouvrent la voie à de nouvelles opportunités économiques et à une coopération accrue.

Les accords conclus couvrent un large éventail de domaines, ce qui reflète la diversification des secteurs d’intérêt mutuel. De la construction à l’industrie pharmaceutique en passant par les communications, ces accords offrent des perspectives de développement considérables.

L’Algérie a saisi l’occasion pour promouvoir son climat d’investissement favorable aux entreprises étrangères. Les responsables ont souligné les incitations et les avantages offerts aux investisseurs, visant à attirer davantage de capitaux étrangers dans le pays.

Pour conclure, la programmation de réunions bilatérales en Algérie montre l’engagement des deux parties à approfondir leur coopération. Ces réunions permettront de détailler les modalités de mise en œuvre des accords de partenariat.