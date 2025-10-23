Fortnite en Algérie : le ministre Zerrouki répond au CEO d’Epic Games, Tim Sweeney

Le mystère autour de l’accès au célèbre jeu vidéo Fortnite en Algérie semble se dissiper. Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a confirmé qu’un contact a été établi avec la société américaine Epic Games, développeuse du jeu, dans le but d’assurer une « expérience numérique plus fluide et plus sécurisée » pour les utilisateurs algériens.

L’annonce, partagée par le ministre sur la plateforme X (anciennement Twitter), intervient après une période de confusion et de rumeurs concernant un supposé « blocage » du jeu. Zerrouki précise que cette démarche s’effectue en collaboration avec Algérie Télécom, dans une volonté affichée d’améliorer les services numériques et de faciliter l’accès au divertissement en ligne.

L’Algérie en contact avec Epic Games pour sécuriser l’accès à Fortnite

Cette initiative fait directement écho à un message du directeur exécutif d’Epic Games, qui avait exprimé publiquement sa « frustration » face à la difficulté de communiquer avec les autorités algériennes concernant la situation du jeu.

Le responsable avait alors appelé à l’ouverture de discussions en vue d’un « retour rapide » et d’une meilleure expérience pour la communauté des joueurs en Algérie.

Répondant à cet appel, Sid Ali Zerrouki a déclaré : « J’ai remarqué l’intérêt suscité autour de Fortnite. Epic Games nous a contactés. En collaboration avec Algérie Télécom, nous explorons les moyens d’offrir une expérience numérique plus sûre et plus agréable pour les utilisateurs algériens, tout en renforçant la confiance et l’équilibre dans le divertissement en ligne. »

Pas de « censure » officielle, mais des inquiétudes

Le ministre a par la même occasion écarté catégoriquement l’idée d’une censure ou d’une interdiction officielle du jeu sur le territoire algérien. Il a rappelé que l’inquiétude des joueurs est née principalement de rumeurs, accentuées par un contexte régional où plusieurs pays arabes ont récemment restreint l’accès à certaines plateformes de jeux en ligne.

Bien que Sid Ali Zerrouki n’ait pas détaillé les causes techniques précises ayant pu entraîner des difficultés d’accès ou de performance, il a laissé entendre qu’une solution pourrait être trouvée « très prochainement ».

Cette assurance est de nature à rassurer la vaste communauté des joueurs algériens, impatients de retrouver un accès stable et optimal à l’un des jeux vidéo les plus populaires au monde. L’établissement de ce contact officiel marque une étape significative vers la résolution des problèmes et l’amélioration de l’écosystème du jeu en ligne en Algérie.