Fortes pluies, vents violents et chutes de neige : voici les wilayas en alerte ce vendredi 13 février

Alors que le week-end s’installe, la météo décide de reprendre la main avec des pluies soutenues, des vents puissants et un retour marqué de la neige. Plusieurs wilayas s’apprêtent à vivre un épisode météorologique agité ce vendredi 13 février et durant la journée de samedi. Les derniers bulletins publiés par l’Office national de la météorologie (ONM) invitent à la vigilance et à une organisation minutieuse des déplacements et des activités prévues en extérieur.

Dès la mi-journée ce vendredi, les premières perturbations gagneront l’ouest du pays. Une alerte de niveau 1 (jaune) concerne les wilayas de Chlef, Mostaganem et Oran, où des pluies soutenues s’installeront à partir de midi et persisteront jusqu’à 21 heures.

Dans l’est, la situation se complique en cours d’après-midi. À partir de 15 heures et jusqu’à 6 heures du matin samedi, Annaba, El Tarf, Guelma, Souk Ahras, Constantine et Mila recevront des précipitations importantes.

🟢 À LIRE AUSSI : Mauvais temps : plusieurs traversées maritimes France-Algérie reportées, voici les nouvelles dates

Un bulletin météorologique spécial annonce également des quantités comprises entre 20 et 30 mm de pluie dès 15 heures vendredi et jusqu’à 1 heure du matin samedi. Les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi et Batna figurent parmi les zones concernées.

À l’ouest et au centre-ouest, les services météo prévoient des précipitations de 20 à 30 mm, avec des pointes locales pouvant atteindre ou dépasser 40 mm, entre vendredi 18 heures et samedi 18 heures. Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Aïn Defla, Tissemsilt, Tiaret, Relizane, Mascara, Saïda et Sidi Bel Abbès devront composer avec cet épisode durable.

Météo du week-end en Algérie : vents violents et rafales jusqu’à 100 km/h

Outre les pluies, le vent s’invite avec vigueur. Plusieurs bulletins alertent sur des rafales particulièrement fortes, susceptibles d’atteindre les 100 km/h dans certaines régions.

Dès midi vendredi et jusqu’à 3 heures du matin samedi, des vents dépassant les 80 km/h balayeront Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Sidi Bel Abbès, Mascara, Relizane, Saïda, Tiaret, Tipaza, Alger, Boumerdès et Tizi Ouzou. Les automobilistes devront redoubler de prudence, notamment sur les axes exposés.

🟢 À LIRE AUSSI : Alerte météo : vents très violents jusqu’à 100 km/h attendus dès vendredi

Dans le sud-ouest et les Hauts Plateaux, les rafales gagneront encore en intensité. Béchar, Naâma, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, M’sila, Ouled Djellal, El Meghaier et Biskra connaîtront des vents pouvant atteindre 100 km/h, accompagnés de soulèvements de sable, entre vendredi 15 heures et samedi 14 heures.

D’autres wilayas, à l’image de Médéa, Blida, Bouira, Béjaïa, Jijel, Skikda ou encore Ghardaïa et El Oued, resteront sous l’influence de vents soutenus tout au long de la journée de vendredi.

Retour de la neige : jusqu’à 20 cm sur les reliefs

L’hiver rappelle enfin qu’il n’a pas dit son dernier mot. À partir de samedi 3 heures du matin et jusqu’à dimanche 3 heures, la neige recouvrira les reliefs dépassant 1 100 mètres d’altitude dans les wilayas de Tlemcen, El Bayadh, Tizi Ouzou et Béjaïa. Les services météorologiques évoquent une épaisseur pouvant atteindre 20 cm.

D’autres régions, notamment Naâma, Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiaret, Laghouat, Djelfa, Tissemsilt, Aïn Defla, Médéa et Bouira, verront la neige s’accumuler jusqu’à 10 cm sur la même tranche horaire.

Enfin, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Batna, Khenchela et Oum El Bouaghi enregistreront également des chutes de neige entre samedi 9 heures et dimanche 3 heures.