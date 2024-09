Fortes pluies, orages, vents violents… Quelles sont les prévisions météo de ce jeudi 12 septembre ?

Ce jeudi 12 septembre 2024, les températures maximales varieront entre 26 et 33 °C sur les régions côtières, entre 21 et 33 °C sur les régions intérieures et entre 30 et 44 °C sur les régions sahariennes. Le bulletin météo de cette fin de semaine annonce une journée marquée par des passages nuageux, des averses de pluies et des orages dans plusieurs wilayas du pays.

Dans l’Ouest du pays, les régions côtières et proches côtières connaîtront un ciel passagèrement nuageux en début de journée, avant de se dégager en soirée. À l’intérieur des terres et sur les Hauts plateaux, un ciel souvent voilé à nuageux sera au rendez-vous, avec des averses parfois orageuses. Cependant, une amélioration progressive des conditions météo est attendue dans l’après-midi.

🟢 À LIRE AUSSI : Séisme en Algérie : Une secousse tellurique secoue cette wilaya ce mardi 10 septembre

Les régions Centre et Est observeront des passages nuageux tout au long de la journée. Des pluies éparses sont à prévoir sur les zones côtières et intérieures, devenant plus fréquentes en soirée avec quelques averses de pluie supplémentaires.

Les régions sahariennes, notamment Béchar et le Nord Sahara, auront un ciel souvent voilé à nuageux. Des averses orageuses localement soutenues sont prévues, accompagnées parfois de grêle. Sur les Oasis, le ciel sera partiellement voilé.

De l’Extrême Sud vers le Hoggar/Tassili, ainsi que sur le Sahara Oriental, des foyers orageux isolés pourraient se développer en fin d’après-midi et soirée, apportant localement des averses, parfois accompagnées de grêle. Sur le reste des régions sahariennes, un ciel généralement dégagé à partiellement voilé prévaudra.

BMS – Météo Algérie : alertes « rouge » et « orange » pour pluies !

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis plusieurs Bulletins Météorologiques Spéciaux (BMS) concernant des pluies intenses.

Le premier BMS de niveau rouge concerne les wilayas du Nord de Béchar et Naâma. Selon les prévisions, les pluies pourraient atteindre ou même dépasser 50 mm. La validité de cette alerte s’étend du mercredi 11 septembre à 18h00 jusqu’au jeudi 12 septembre à 03h00.

🟢 À LIRE AUSSI : Alerte météo : Les wilayas de Béchar et Naâma sous vigilance rouge

Un deuxième BMS de niveau orange a également été émis pour ces mêmes wilayas. Les prévisions indiquent une quantité de pluie allant entre 30 et 50 mm, avec des risques de dépasser localement les 70 mm. Cette alerte météo est en vigueur du mercredi 11 septembre à 12h00 jusqu’au jeudi 12 septembre à 09h00.

Un troisième BMS de Météo Algérie place les wilayas d’El Bayadh, Tlemcen, Sidi Bel Abbès et Saïda en alerte orange. Les quantités de pluie dans ces régions varient entre 20 et 40 mm. Ce bulletin est valide du mercredi 11 septembre à 12h00 au jeudi 12 septembre à 06h00.

Alerte météo en Algérie : BMS « vent violent » dans ces wilayas !

En outre, Météo Algérie a émis un BMS de niveau 2 pour signaler des vents violents sur plusieurs régions du Sud du pays. Cette alerte place en vigilance orange les wilayas de Béchar, Beni Abbès et le Nord de Tindouf.

🟢 À LIRE AUSSI : Inondations en Algérie : le gouvernement décide des mesures urgentes

Les prévisions météorologiques indiquent des vents de secteur Nord à Nord-Est soufflant à une vitesse allant entre 60 et 70 km/h. Des rafales plus violentes, atteignant ou dépassant parfois les 80 km/h, sont également à prévoir. Cette alerte est en cours de validité du mercredi 11 septembre à 20h00 jusqu’au jeudi 12 septembre à 06h00.