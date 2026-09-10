Fortes pluies, orages et vents de sable attendus : la météo se dégrade encore ce week-end

Après une journée déjà marquée par des averses et des orages dans plusieurs régions du pays, la situation météorologique restera perturbée durant le week-end en Algérie. De nouvelles wilayas risquent de faire face aux précipitations et aux activités orageuses, tandis que des vents de sable sont également à prévoir dans plusieurs régions du Sud.

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) annoncent la poursuite d’un épisode perturbé sur une large partie du territoire national. Pour la journée du vendredi 11 septembre, des pluies sont prévues dans plusieurs wilayas du Nord, des Hauts-Plateaux et du Sud, avec un risque d’orages dans de nombreuses régions.

Certaines zones du nord-est restent par ailleurs sous vigilance « orange », avec un BMS de niveau 2 actuellement en vigueur, avec des cumuls de pluie pouvant localement atteindre ou dépasser les 50 mm.

Alerte météo en Algérie : fortes pluies attendues dans plusieurs régions

Pour la journée de demain, vendredi 11 septembre, des précipitations risquent d’affecter les wilayas de Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef, Mostaganem, Bouira, Blida, Médéa, Aïn Defla, Tissemsilt, M’Sila, Djelfa, Tiaret, Laghouat, Mascara, Relizane, El Bayadh, Naâma, Béchar, Béni Abbès, Tindouf, Adrar, Tamanrasset, Illizi, Djanet et In Guezzam.

L’activité orageuse sera également au rendez-vous. Le risque concerne les wilayas déjà citées pour les précipitations, auxquelles s’ajoutent Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Guelma, Oum El Bouaghi, Constantine, Mila et Sétif, ainsi que Bordj Bou Arréridj.

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Vents de sable dans le grand Sud

La météo annonce également une agitation dans plusieurs wilayas de notre grand Sud. Des vents de sable souffleront à Béchar, Béni Abbès, Tindouf et Adrar. Ces conditions pourraient réduire temporairement la visibilité sur certains axes routiers.

La prudence reste de mise pour les automobilistes circulant dans les zones concernées, particulièrement lors des épisodes de soulèvement de poussières et de sable. Les consignes de sécurité recommandent de réduire sa vitesse et d’allumer les feux de croisement en cas de visibilité réduite.

BMS – Météo Algérie : vigilance « orange » en vigueur dans ces wilayas

Outre ces nouvelles prévisions, deux bulletins météorologiques spéciaux (BMS) émis pour des épisodes pluvieux importants restent en vigueur.

Un premier BMS de niveau 2 concerne Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras et Oum El Bouaghi.

Les cumuls sont estimés entre 20 et 40 mm, avec des quantités pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm. Ce bulletin est valable du jeudi 10 septembre à 9h00 jusqu’au vendredi 11 septembre à 9h00.

Un second BMS de niveau 2 concerne Tipaza, Alger, Boumerdès, Bouira, Blida, Aïn Defla et Médéa. Les cumuls attendus sont compris entre 20 et 30 mm, avec une validité fixée au jeudi 10 septembre à 21h00.

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Pluies et orages en Algérie : quelles sont les wilayas en alerte ce jeudi ?

Pour ce jeudi 10 septembre, des précipitations accompagnées localement d’orages persistent dans plusieurs régions du Nord, des Hauts-Plateaux et du Sud.

Les alertes pour des risques de pluies de Météo Algérie concernent les wilayas de Chlef, Mostaganem, Oran, Aïn Témouchent, Tlemcen, Tissemsilt, Batna, M’Sila, Djelfa, Tiaret, Laghouat, Mascara, Relizane, Saïda, Sidi Bel Abbès, El Bayadh, Naâma, Béchar, Béni Abbès, Djanet, Tamanrasset et In Guezzam.

Le risque d’orages concerne un périmètre plus large. Il s’étend notamment à Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Blida, Médéa, Bouira, Aïn Defla, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras et Oum El Bouaghi, en plus des wilayas déjà concernées par les précipitations.

Cette dégradation météo n’épargne pas le Sud du pays. Des vents de sable sont à prévoir dans les wilayas de Béchar, Béni Abbès, Tindouf, Adrar et Bordj Badji Mokhtar. Des extensions de l’alerte concernent également El Meniaâ, Timimoun, Aïn Salah, Illizi, Djanet, Tamanrasset et In Guezzam, avec des conditions pouvant affecter la visibilité sur les axes concernés.