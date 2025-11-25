Fortes pluies, grêle, vents violents et neige : l’Algérie sous plusieurs alertes météo ce 25 novembre

La météo annonce une journée particulièrement mouvementée sur de nombreuses wilayas du pays. Les services météorologiques signalent une succession de perturbations actives, avec des pluies orageuses intenses, des chutes de grêle, des rafales de vent puissantes et un retour marqué de la neige sur plusieurs reliefs. Le pays entre clairement dans une séquence hivernale brutale, où chaque région se retrouve sous une alerte différente.

Dès la matinée, les pluies orageuses gagnent en intensité. Un premier bulletin météorologique spécial prévient d’épisodes pluvieux très soutenus, localement intenses, avec des cumuls qui peuvent atteindre 50 mm. La grêle accompagne ces orages, renforçant le risque de perturbations. La dégradation démarre à 10h et se prolonge sans répit jusqu’à 21h mercredi. Les wilayas les plus exposées se situent dans le Centre : Chlef, Tipaza, Alger, Blida, Médéa, Boumerdès et Bouira.

Un second BMS, encore plus sévère, place d’autres régions sous vigilance renforcée. Les services de la météo annoncent des pluies orageuses qui dépassent localement 60 mm, un seuil élevé qui peut provoquer des ralentissements importants, notamment en zones urbaines. Cette nouvelle vague démarre à partir de midi et persistera jusqu’à mercredi soir. Les wilayas concernées couvrent les wilayas de : Tizi Ouzou, Sétif, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.

La dégradation touche aussi d’autres régions du pays. Les prévisionnistes évoquent des pluies orageuses marquées dès 9h du matin, qui se poursuivent jusqu’à l’aube de mercredi. Relizane, Mostaganem, Mascara, Oran, Aïn Témouchent, Aïn Defla, Mila, Constantine et Guelma figurent dans cette troisième zone à risque.

Météo Algérie : alerte vents violents et chutes de neige dans ces régions !

Les vents se renforcent également. Une alerte annonce des rafales puissantes à Skikda, Annaba et El Tarf à partir de midi, avec un pic prévu jusqu’à 18h. Ces bourrasques peuvent compliquer la visibilité, perturber la circulation côtière et accentuer la dangerosité des orages.

Le retour de la neige s’ajoute à ce tableau déjà chargé. Les services météorologiques confirment des chutes de neige mercredi sur les reliefs intérieurs du Centre et de l’Est. L’alerte mentionne des accumulations parfois importantes sur les massifs de Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Mila, Sétif, Bouira, Oum El Bouaghi et Batna. Les routes de montagne risquent de devenir rapidement difficiles d’accès, surtout lors des premières heures de la matinée.

Ainsi, le pays s’apprête à traverser une véritable séquence hivernale, dense et rapide, où la pluie, la grêle, le vent et la neige se succèdent sans transition. Les services de la météo appellent les citoyens à la prudence sur les routes et à suivre de près les bulletins d’alerte qui pourraient s’actualiser dans les prochaines heures.