Fortes pluies et vents violents attendus ce 16 avril : BMS « orange » dans plusieurs wilayas du pays

Un épisode de mauvais temps continue de s’abattre ce mercredi 16 avril sur plusieurs régions du pays, marquant la persistance d’une séquence météorologique quasi hivernale. Orages, pluies soutenues et vents violents dominent le ciel, plaçant une large partie du territoire sous alerte. L’Office National de la Météorologie (ONM) a publié une série de bulletins météorologiques spéciaux (BMS), alertant sur les risques liés à ces phénomènes.

Les premières alertes concernent les précipitations. Plusieurs wilayas du nord et des hauts-plateaux connaîtront un épisode pluvieux. Selon les BMS de niveau 2 émis par Météo Algérie, des averses toucheront les wilayas de Laghouat, Djelfa, M’Sila, Bordj Bou Arreridj, Béjaïa, Sétif, Jijel et Mila. Dans ces régions, les quantités de pluie prévues varient entre 20 et 40 mm, avec une période d’alerte qui se prolongera jusqu’à 3h du matin ce mercredi.

Dans les régions de l’extrême est du pays, notamment Skikda, Annaba, El Tarf, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tébessa, les averses s’annoncent plus intenses. Les quantités de pluie prévues iront de 30 à 50 mm, pouvant localement dépasser 60 mm. Cet épisode restera en cours de validité jusqu’à 21h ce mercredi 16 avril.

Même certaines wilayas sahariennes ne seront pas épargnées par cette instabilité. Les régions de Biskra, Ouled Djellal et El M’Ghair connaîtront, elles aussi, des averses, avec des accumulations estimées entre 20 et 30 mm. Cette alerte ne s’achèvera pas avant midi ce mercredi.

BMS – Météo Algérie : vents violents attendus dans plusieurs régions !

À ces pluies abondantes s’ajoute un autre phénomène préoccupant : des vents violents souffleront sur plusieurs régions, notamment dans le sud et l’ouest du pays. Les rafales, estimées entre 60 et 70 km/h, pourraient localement dépasser les 80 km/h. Ces vents du secteur nord affecteront les wilayas de Béchar, Naâma, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, Ouled Djellal, Biskra, El M’Ghair, Touggourt, Ouargla, Ghardaïa, Timimoun et El Meniaa.

D’après Météo Algérie, ce phénomène s’étendra de 21h mardi à 18h ce mercredi, et pourrait provoquer des soulèvements de sable, rendant la visibilité difficile, voire dangereuse sur les routes.

Par ailleurs, les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Sidi Bel Abbès, Mascara et Relizane subiront, elles aussi, des vents violents, soufflant du secteur ouest avec des pointes atteignant ou dépassant les 80 km/h. En vigueur depuis 13h mardi, cette alertede niveau 2 sera en cours jusqu’à 15h aujourd’hui.

Bulletin météo du mercredi 16 avril : quel temps fera-t-il aujourd’hui ?

Les prévisions météorologiques pour ce mercredi 16 avril annoncent une journée agitée sur la majeure partie du nord du pays. Dès les premières heures, un ciel lourd et uniformément couvert dominera l’ensemble de ces régions. De fortes pluies, souvent accompagnées d’orages, viendront accentuer cette atmosphère, notamment sur les régions côtières et les hauts plateaux. Ces précipitations s’installeront tout au long de la journée, rendant les conditions de circulation parfois délicates.

Malgré cette instabilité généralisée, quelques éclaircies tenteront de percer du côté de l’extrême ouest, particulièrement vers Tlemcen et ses environs. Certaines zones de l’intérieur pourraient également bénéficier de moments ensoleillés, sans pour autant échapper totalement aux nuages.

Dans le sud du pays, l’ambiance sera tout autre. Le ciel s’annonce plus clément, bien que partiellement voilé sur les régions du Sahara central et de l’extrême sud. Sur l’ensemble des régions sahariennes, le soleil dominera largement, apportant une sensation de stabilité et de chaleur agréable, en contraste total avec les agitations du nord.