Fortes pluies et chutes de neige en Algérie ce 17 janvier, quelles sont les wilayas concernées ?

Le temps hivernal signe son retour marqué en Algérie ce samedi 17 janvier 2026, avec une dégradation notable des conditions météorologiques sur plusieurs régions du pays. Après une relative accalmie ces derniers jours, l’atmosphère devient plus instable, froide et humide, poussant l’Office national de la météorologie (ONM) à émettre plusieurs Bulletins météo spéciaux (BMS).

De nombreuses wilayas se retrouvent ainsi placées en vigilance orange de niveau 2, en raison de risques de pluies soutenues, de chutes de neige et de formation de verglas. Selon les prévisions de l’ONM, les régions intérieures et les Hauts Plateaux figurent parmi les plus exposées à cet épisode hivernal. Des chutes de neige concerneront notamment les wilayas de Tiaret, Tissemsilt, Laghouat et Djelfa.

Météo Algérie annonce des accumulations neigeuses sur les reliefs dépassant les 1 100 à 1 200 mètres d’altitude, avec une extension possible vers des zones plus basses, autour de 1 000 mètres, notamment dans la matinée de dimanche. L’épaisseur de la neige pourrait atteindre entre 10 et 15 centimètres, rendant les déplacements difficiles et augmentant le risque de verglas sur les axes routiers. Cette alerte restera en vigueur du samedi 17 janvier à 21h00 jusqu’au dimanche 18 janvier à 12h00.

Le second BMS de même niveau concerne le Nord de Béchar, le Sud de Tlemcen, Naâma, le Sud de Sidi Bel Abbès, Saïda et El Bayadh. Dans ces régions, les chutes de neige toucheront également les reliefs au-delà de 1 100 mètres, avec des cumuls estimés entre 5 et 10 centimètres. Là encore, la neige pourrait gagner localement des altitudes plus basses dès les premières heures de dimanche. Cette vigilance s’étend du samedi à partir de 12h00 jusqu’au dimanche à 06h00.

Alerte météo en Algérie : fortes pluies attendues dans ces wilayas !

Parallèlement à la neige, plusieurs wilayas du Nord connaîtront un épisode pluvieux parfois soutenu. Les wilayas de Chlef, Aïn Defla, Tipaza, Alger, Boumerdès, Blida et Médéa se trouvent sous vigilance orange pour des pluies dont les quantités attendues oscillent entre 20 et 30 millimètres. Ces précipitations débuteront samedi à partir de 15h00 et se poursuivront jusqu’aux premières heures de dimanche, autour de 03h00.

Les régions de l’Ouest ne seront pas épargnées. Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Mascara, Relizane, Mostaganem, Oran et Aïn Témouchent connaîtront également des pluies modérées à localement fortes, avec des cumuls similaires, compris entre 20 et 30 millimètres. Cette perturbation touchera ces wilayas dès le samedi matin à 06h00 et persistera jusqu’à 21h00.

Face à cette situation météorologique agitée, les autorités appellent à la vigilance, notamment dans les zones montagneuses et sur les routes exposées au verglas. Les automobilistes sont invités à redoubler de prudence, tandis que les habitants des régions concernées doivent suivre régulièrement les mises à jour de Météo Algérie. Ce samedi 17 janvier s’inscrit ainsi sous le signe d’un véritable retour de l’hiver, mêlant pluie, neige et froid, rappelant que la saison hivernale n’a pas encore dit son dernier mot sur l’ensemble du territoire national.