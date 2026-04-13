Fortes pluies en Algérie : vigilance ORANGE en vigueur ce mardi 14 avril, voici les wilayas concernées

Les intempéries ne relâchent pas leur emprise. Après une journée de lundi marquée par des pluies diluviennes ayant touché de nombreuses régions du pays, avec des cumuls dépassant localement les 70 mm, la situation reste sous surveillance ce mardi 14 avril. Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) maintiennent un bulletin météo spécial (BMS) de niveau 2, confirmant la poursuite de précipitations importantes dans plusieurs wilayas. Cet épisode s’inscrit dans une séquence météorologique particulièrement active, où les perturbations s’enchaînent.

Les régions de l’est figurent parmi les plus exposées en ce début de journée. Les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa continuent d’enregistrer des précipitations soutenues.

Les cumuls attendus oscillent entre 30 et 50 mm, avec des pointes pouvant atteindre ou dépasser localement les 60 mm. Cette situation devrait se maintenir jusqu’à 15h00 ce mardi, prolongeant ainsi les effets des intempéries observées la veille.

Les régions du centre n’échappent pas non plus à cette instabilité. Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Aïn Defla, Blida, Médéa et Bouira restent sous l’influence de pluies marquées. Dans ces wilayas, les quantités enregistrées varient entre 30 et 50 mm, avec des cumuls pouvant atteindre ou dépasser localement les 70 mm. Toutefois, cet épisode devrait progressivement s’atténuer, avec une fin de validité du bulletin fixée à 03h00 du matin ce mardi.

Fortes pluies en Algérie : la vigilance toujours de mise !

Même si une amélioration progressive se dessine dans certaines régions, la prudence reste de rigueur. Les précipitations importantes enregistrées ces dernières 24 heures ont fragilisé plusieurs zones, notamment en milieu urbain et en zones montagneuses. D’ailleurs, les services de la Protection Civile ont multiplié les interventions.

Ce mardi 14 avril s’inscrit ainsi dans la continuité d’un épisode météorologique intense. Le printemps confirme une fois de plus son caractère imprévisible, alternant entre douceur et perturbations marquées. Suivre l’évolution des bulletins météo de l’ONM et adapter ses déplacements s’impose comme un réflexe essentiel face à ces conditions changeantes.

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