Forte perturbation des vols d’Air Algérie : 34 voyages annulés, 70 reprogrammés

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, revient dans un nouveau communiqué pour annoncer l’annulation d’un nombre important de ses vols internationaux, mais aussi de ses dessertes domestiques.

En effet, le pavillon national annonce l’annulation en masse de ses vols à destination de l’international, mais aussi des liaisons vers les aéroports nationaux, programmés pour la période allant du 21 octobre jusqu’au 1ᵉʳ novembre 2024.

Air Algérie annule 34 vols de son programme

Dans son communiqué, mis en ligne en ce jeudi 17 octobre 2024, la compagnie aérienne nationale informe ses passagers de l’annulation de 12 vols internationaux et 22 autres domestiques, programmés pour la période allant du 21 octobre jusqu’au 1ᵉʳ novembre 2024.

Mais ce n’est pas tout, Air Algérie a procédé au réajustement des horaires de 40 vols internationaux et de 30 dessertes domestiques, initialement programmés du 21 au 31 octobre, et ce, de 10h à 13h. Par ailleurs, pour le 1ᵉʳ novembre 2024, ces révisions d’horaires concernent les vols prévus entre 8 h 30 et 14 h 30.

Des changements d’horaire pour 70 vols

La compagnie aérienne nationale invite ses passagers à prendre contact avec ses agences, où ils ont acquis leurs billets, et son call center, via le numéro 3302, pour obtenir plus d’informations sur leurs vols et leur nouveau programme aérien.

Les voyageurs de la compagnie pourront, aussi, consulter son site de réservation pour connaître l’état de leurs vols respectifs. Air Algérie s’excuse auprès de ses clients pour ces désagréments occasionnés.

Pour appel, Air Algérie n’est pas la seule compagnie aérienne à annoncer des changements de programme pour cette période. Précédemment, ASL Airlines a fait savoir que les vols devant opérer les matins du 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30 et 31 octobre et du 1ᵉʳ novembre sont impactés par des changements d’horaires importants.

Le transporteur aérien français cite un arrêté de l’aviation civile algérienne, mais ne précise pas, tout comme Air Algérie, les raisons de ce changement. Les autres compagnies aériennes desservant le territoire national devraient informer du changement de leurs programmes respectifs, dans les prochaines heures.

