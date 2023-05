Forte hausse du nombre de passagers à l’aéroport d’Alger en 2022

L’aéroport international d’Alger Houari-Boumediene a enregistré une forte progression de passagers en 2022. La levée des restrictions sanitaires permet une reprise fulgurante du trafic aérien.

La SGSIA (La Société de Gestion des Services et Infrastructures Aéroportuaires d’Alger) met tout en œuvre pour améliorer les infrastructures et les services offerts aux passagers, tout en préparant la saison estivale. La société a annoncé des projets ambitieux pour transformer l’aéroport en un hub de référence en Afrique du Nord.

L’aéroport d’Alger Houari-Boumediene enregistre une importante augmentation de passagers

En 2022, l’aéroport international d’Alger a enregistré une forte progression de passagers. En effet, le nombre de voyageurs a atteint 6,3 millions, contre 2,1 millions l’année précédente. Cette information a été révélée par Mohamed Salah Kaouach, PDG de la SGSIA, dans une interview accordée à l’Agence de presse algérienne (APS) le 14 mai 2023.

À LIRE AUSSI : L’aéroport d’Alger Houari Boumediene parmi les plus fréquentés en Afrique en 2022

La levée de restrictions sanitaires a permis d’enregistrer une augmentation du trafic aérien de près de 200 % par rapport à 2021. Ce chiffre représente 81 % de celui enregistré avant la pandémie de Covid-19. D’ici à 2023, le niveau d’activité devrait atteindre celui d’avant Covid-19.

Investissements, modernisation des équipements… Des projets ambitieux pour l’aéroport d’Alger

Au cours de la même interview, le PDG a fait part d’un projet d’ajout d’une zone de fret parallèlement au réaménagement de celle existante d’une capacité de 25 000 tonnes/an. Ce projet de « village cargo » devrait couvrir une superficie de 61 hectares et contribuer à booster les exportations nationales. Il est actuellement en phase de diagnostic de l’assiette foncière. À cet effet, le PDG insiste sur la nécessité de mettre en place un nouveau mode de management aéroportuaire selon les normes internationales.

Il annonce également un chiffre d’affaires en progression importante du CA par rapport à celui enregistré en 2021 (7,8 milliards de DA), ce qui représente une augmentation de 109 %. Cependant, ce chiffre ne représente que 82 % de celui de 2019.

À LIRE AUSSI : Qatar Airways change de terminal à l’aéroport d’Alger

La société a ainsi procédé à des investissements importants dans les infrastructures, avec une enveloppe financière d’un (1) milliard de DA. Ces opérations concernent le renouvellement des équipements du terminal 1, ainsi que l’acquisition de nouveaux équipements dotés des dernières technologies.

La SGSIA a pour ambition de transformer l’aéroport d’Alger en un hub de référence en Afrique du Nord. Pour y parvenir, elle mise sur la modernisation des infrastructures, la mise en place de nouveaux services et une offre commerciale diversifiée. Elle projette par ailleurs l’extension de la piste d’atterrissage pour permettre l’atterrissage des avions gros-porteurs, ainsi que la construction d’une nouvelle aérogare.

La SGSIA lance les préparatifs pour la saison estivale

La SGSIA prépare par ailleurs la saison estivale en mettant en place de nouveaux moyens pour assurer le confort des passagers et la maintenance des équipements existants. Ainsi, un flux important de passagers est attendu durant cette période, notamment en raison de la saison du Hadj et des Jeux sportifs arabes que l’Algérie accueillera du 5 au 15 juillet prochain.

À LIRE AUSSI : Aéroport d’Alger : nouveaux dispositifs pour la satisfaction clients

La coordination entre les différents services et opérateurs est primordiale, ajoute Kaouach. Des réunions périodiques de facilitation se tiennent entre la société gestionnaire, les services de sécurité et les Douanes pour apporter des solutions et prendre en charge toutes les doléances.