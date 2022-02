Forte hausse des prix du pétrole: où en est le Sahara Blend algérien ?

Alors que le risque d’une invasion de l’Ukraine par la Russie s’intensifiait, cette nouvelle crise a poussé les prix du pétrole vers un nouveau record jamais enregistré depuis 2014. Les cours du Sahara Blend, le brut de référence algérien, en ont également bénéficié.

Lors des clôtures d’hier vendredi, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril a terminé sur un bond de 3,31% à 94,44 dollars. Il s’agit du plus haut niveau jamais atteint depuis septembre 2014.

À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mars a pris 3,58% à 39,10. Il s’agit également de son plus haut depuis plus de sept ans. Ce samedi, les cours de l’or noir ont également affiché un nouveau record, dépassant ainsi la barre des 95 dollars le baril.

En effet, le baril de Brent de la mer du Nord a enregistré une nouvelle hausse de 3,98% pour atteindre les 95,5 dollars. Le baril américain WTI a également augmenté de 4,51% pour terminer à 93,93 dollars.

Où en est le baril du Sahara Blend ?

Face à une forte demande sur les marchés et toutes ces tensions géopolitiques, les cours du Sahara Blend, le brut de référence algérien, ont progressé de 12,71 dollars en janvier dernier,

Dans son rapport mensuel publié jeudi dernier, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), a indiqué que la moyenne mensuelle des prix du brut algérien est passée de 75,50 dollars/baril en décembre 2021 à 88,21 dollars en janvier 2022, soit une hausse de 16,8%.

Avec cette nouvelle progression, le Sahara Blend occupe désormais la 2ᵉ place du brut le plus cher des 13 bruts du panier l’OPEP en janvier dernier, après l’Angolais Girassol. Il convient de noter que le prix du brut algérien est établi en fonction des cours du Brent, brut de référence de la mer du Nord, qui affiche ces derniers jours des hausses records.