Forte canicule en Algérie : des températures exceptionnellement élevées annoncées ce mardi 19 août

Une chaleur accablante continue d’étouffer de larges régions du pays. Ce mardi 19 août 2025, le thermomètre dépasse régulièrement les 40 °C, rendant les conditions de vie difficiles et parfois dangereuses pour les plus fragiles. Face à cette situation, l’Office national de la météorologie (ONM) a émis trois bulletins météo spéciaux (BMS) afin de prévenir les risques liés à cette vague de canicule.

Le premier BMS place en vigilance orange “canicule” les wilayas de Béjaïa, Skikda, Annaba et El Tarf. Dans ces régions, les températures maximales devraient atteindre entre 39 °C et 42 °C, notamment dans le sud de ces régions, avec des minimales variant entre 25 °C et 29 °C. Cette alerte reste valable pour la journée du mardi 19 et celle du mercredi 20 août.

Un second BMS, en vigueur depuis hier, concerne les wilayas de Mascara, Relizane, Chlef, Aïn Defla et Blida. Ici, la chaleur s’annonce encore plus intense avec des maximales qui oscillent entre 43 °C et 45 °C, tandis que les minimales ne descendent pas en dessous de 28 °C à 31 °C. Cette alerte se maintient pour la journée du mardi 19 août.

Le troisième bulletin, également actif depuis la veille, s’applique aux wilayas de Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Tipaza, Alger et Boumerdès. Les maximales y varient entre 40 °C et 42 °C, mais peuvent grimper jusqu’à 43 °C ou 44 °C dans le sud de ces wilayas. Les minimales, comprises entre 26 °C et 30 °C, ne laissent aucun répit la nuit. Cette alerte se prolonge, elle aussi, pour la journée du mardi.

Forte chaleur en Algérie : le ministère de la Santé appelle à la prudence

Face à cette vague de chaleur persistante, le ministère de la Santé a publié un communiqué rappelant les gestes essentiels pour se protéger et réduire les risques sanitaires. Les personnes les plus vulnérables, comme les jeunes enfants, les personnes âgées et les malades chroniques, doivent bénéficier d’une attention particulière. Parmi les recommandations principales :

Fermer les volets et rideaux des façades exposées au soleil.

des façades exposées au soleil. Maintenir les fenêtres fermées tant que l’air extérieur reste plus chaud que l’intérieur.

tant que l’air extérieur reste plus chaud que l’intérieur. Éviter de sortir aux heures les plus chaudes, entre 11h et 16h.

aux heures les plus chaudes, entre 11h et 16h. Si un déplacement est inévitable, privilégier le matin ou la soirée, rester à l’ombre et porter des vêtements légers et amples .

. S’hydrater régulièrement , en évitant les boissons sucrées ou riches en caféine.

, en évitant les boissons sucrées ou riches en caféine. Limiter les activités physiques comme le sport, le bricolage ou le jardinage.

Quels sont les signes qui doivent alerter ?

Le ministère insiste sur l’importance de reconnaître rapidement les symptômes du coup de chaleur :

Maux de tête,

Nausées,

Soif intense,

Peau anormalement chaude, rouge et sèche,

Confusion mentale.

En cas d’apparition de ces signes, il faut agir immédiatement :

Contacter les secours (SAMU ou Protection Civile) .

. Placer la personne à l’ombre ou dans un endroit frais.

L’hydrater sans attendre.

L’asperger d’eau ou la couvrir d’un linge humide, puis l’éventer.

Le ministre de la Santé a par ailleurs assuré que tous les moyens nécessaires ont été mobilisés au sein des structures hospitalières pour prendre en charge d’éventuels cas liés à cette vague de chaleur.

Météo Algérie : quel temps fera-t-il ce mardi ?

Les services de Météo Algérie annoncent pour ce mardi un temps globalement clément, marqué par un ciel largement dégagé sur les régions côtières. À l’intérieur du pays, une couverture nuageuse s’installera au fil de la journée, apportant une ambiance plus grise par endroits.

Au sud, la situation restera généralement stable avec un ciel clair, hormis quelques passages nuageux attendus sur l’extrême sud et le Sahara oriental. Ces nuages ponctuels ne devraient toutefois pas bouleverser les conditions globales dans la région.

Côté littoral, les prévisions météo alertent sur un état de la mer agité. Des vagues puissantes sont annoncées sur la bande côtière allant de Ténès jusqu’à Marsa Ben M’hidi, alors que de forts vents toucheront le littoral entre Ténès et Mostaganem. Les pêcheurs et plaisanciers sont ainsi appelés à la plus grande prudence.

Par ailleurs, l’Office national de la météorologie (ONM) a placé plusieurs wilayas du sud en vigilance jaune pour des risques de pluie et d’orage. Les wilayas concernées sont Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, In Guezzam et Djanet, où des averses parfois accompagnées d’activités orageuses pourraient se produire.