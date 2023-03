Forte augmentation des réserves de change en Algérie en ce début 2023

Les chiffres relatifs à la note de conjoncture de la Banque d’Algérie (BA), relayés mardi par la presse nationale, laissent croire que les réserves de change pour l’année 2023 étaient de l’ordre de 52,76, milliards de dollars, alors qu’il s’agit d’un montant arrêté au 30 septembre 2022, a indiqué une note de précision de la Banque d’Algérie.

« En revanche, concernant l’année 2023 le niveau de ces réserves a atteint 64,63 milliards de dollars », a précisé la note, tenant à rappeler « qu’on est au début de l’exercice 2023 et que ce chiffre pourrait connaître naturellement une évolution ».

En effet, selon la note de conjoncture rendue public en début de semaine par la Banque d’Algérie, les réserves officielles de change (or monétaire non inclus) s’élèvent à 52,763 milliards équivalent dollars à fin septembre 2022, contre 45,296 milliards équivalent dollars à fin décembre 2021 et 44,724 milliards équivalent dollars à fin septembre 2021, soit des hausses respectives de 7,465 milliards équivalent dollars et de 8,039 milliards équivalent dollars.

Ajoutant aussi que le stock d’or monétaire de l’Algérie à fin septembre 2022 est resté inchangé à 5.585.772,702 onces d’or.

Une croissance économique de 2.8% au 2e trimestre 2022 en Algérie

Concernant l’activité économique de l’Algérie, elle s’est caractérisée de nouveau, selon la BA, par « une croissance appréciable de 2,8% » au deuxième trimestre 2022. Cette dernière a été soutenue par l’ensemble des secteurs, hormis celui des hydrocarbures qui a enregistré une croissance négative de 1,5%, souligne le document de la BA. Précisant que la croissance du PIB en volume a atteint 3,6% contre 6,3% au deuxième trimestre de 2021.

En termes d’indicateur de finances publiques, à fin août 2022, le solde global du Trésor s’est « nettement amélioré » en enregistrant un excédent de 316,5 milliards DA contre un déficit de 1.111,7 milliards DA à la même période de l’année 2021. Cet excèdent est essentiellement dû à la hausse des recettes budgétaires, notamment celles des hydrocarbures, est-il expliqué dans la note.

La BA relève aussi un solde positif du Fonds de régulation des recettes (FRR), de 698,1 milliards DA à fin septembre 2022. A noter que ce fonds a été alimenté par les excédents enregistrés en termes de fiscalité pétrolière prévue par la Loi de finance de 2022.