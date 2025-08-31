Formule 1 : L’exploit du franco-algérien Isack Hadjar sur le podium de Zandvoort

Le pilote franco-algérien Isack Hadjar a réalisé une performance remarquable lors du Grand Prix de Formule 1 de Zandvoort aux Pays-Bas. Parti de la quatrième position sur la grille de départ, le jeune talent de l’écurie Racing Bulls a su transformer cette opportunité en un podium historique.

Dans des conditions difficiles sur une piste décrite comme hostile, Hadjar a démontré une maîtrise impressionnante de sa monoplace. Sa performance lui a permis de terminer à la troisième place, derrière Oscar Piastri (McLaren) et Max Verstappen (Red Bull).

Le moment fort de la course a été sa résistance face à Georges Russell et sa McLaren, prouvant sa capacité à tenir tête aux pilotes expérimentés. Après la course, visiblement ému, Hadjar a qualifié son premier podium en F1 d' »irréel », soulignant l’importance de cet accomplissement dans sa jeune carrière.

« C’est un peu irréel. Le plus surprenant, c’est d’avoir été capable de conserver cette 4e place. Bien sûr, on a profité des choses devant nous, mais on n’a fait aucune erreur » a jubilé Hadjar en sortant de la voiture.

« J’ai été intelligent sur la manière de défendre sur Charles pendant le premier relais. J’économisais un peu dans le secteur 2 pour être très rapide dans le secteur 3 et protéger ma position. (…) J’ai fait exactement la même chose avec George », a-t-il expliqué au micro de Canal + dans une interview coupée par les félicitations appuyées des autres pilotes.

Cette performance marque non seulement un jalon important dans la carrière d’Isack Hadjar. À 21 ans seulement, il devient l’un des rares jeunes pilotes au monde à monter sur le podium en Grand Prix. Un premier podium qui restera sans doute gravé dans sa mémoire.

Isack Hadjar : Le prodige franco-algérien qui révolutionne la F1

Isack Hadjar, jeune pilote franco-algérien de 21 ans, écrit une nouvelle page de l’histoire de la Formule 1 en devenant le premier pilote arabe à intégrer officiellement le championnat du monde. Repéré par le programme Red Bull Junior Team, il fait ses débuts prometteurs en 2025 chez Racing Bulls aux côtés de Yuki Tsunoda.

Son parcours, marqué par des débuts modestes en karting et une progression remarquable à travers les différentes catégories (F4, Formule Régionale, F3, F2), prend un tournant décisif après une victoire à Monaco en 2021. Cette performance lui vaut l’attention d’Helmut Marko, qui l’intègre immédiatement dans l’écurie Red Bull.

Surnommé le « Petit Prost » par Marko, Hadjar impressionne dès ses premiers Grands Prix en 2025, décrochant ses premiers points en Arabie Saoudite et au Japon. Sa présence en Q3 en Chine et à Suzuka confirme son potentiel, le faisant qualifier de « surprise de la saison » par les observateurs.

Fier représentant de ses deux pays d’origine, la France et l’Algérie, Hadjar inspire la jeunesse arabe en prouvant que les barrières peuvent être franchies dans ce sport d’élite. Bénéficiant désormais des conseils de Guillaume Rocquelin, ancien ingénieur de Vettel, il affiche clairement ses ambitions : s’installer durablement au plus haut niveau de la F1.