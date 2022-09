Formulaire scolaire inapproprié : la directrice du lycée suspendue

La rentrée scolaire qui se fera dans à peine 2 semaines, commence déjà à se préparer, dans les établissements scolaires, les administrations ayant repris du service depuis la fin aout, sont à pieds d’œuvre pour que cette dernière se passe dans les meilleures conditions possibles, et beaucoup d’informations circulent via les réseaux sociaux ce qui permet à tous, parents, élèves et travailleurs de ce secteur d’être en relation.

Depuis hier, un simple document a fait le tour des réseaux sociaux, en suscitant de vives réactions. Un document jugé choquant par les internautes, en raison d’un contenu jugé inapproprié. En effet un document de renseignement ou il est demandé le statut social de leur famille, s’ils sont « pauvres », « à revenu moyen » ou « riches ».

Suspension de la directrice du lycée Chekir Aissa suite à la distribution de ce document

Suite à cela, la Direction de l’Education de la wilaya de Boumerdès a décidé de s à titre conservatoire la directrice d’un lycée de la commune d’Ouled Moussa après avoir distribué un « document inacceptable et non conforme » aux textes et règlements en vigueur, selon un communiqué de cette direction, rendu public ce mercredi 7 septembre 2022.

Le communiqué indique que cette décision fait suite à la distribution : « d’un document par le lycée Chekir Aissa de la commune d’Ouled Moussa contenant des expressions inacceptables et non conformes aux textes et règlements », relevant qu' »eu égard à leur caractère sensible, des mesures appropriées ont été prises portant suspension conservatoire de la directrice de l’établissement jusqu’à sa comparution devant le conseil de discipline de wilaya, conformément aux lois en vigueur ».

Toujours selon le communiqué de la direction de l’éducation de la wilaya de Boumerdès, cette décision a été prise au plus haut niveau, suite à la diffusion du document en question, qui a circulé sur les plateformes de réseaux sociaux, et qui a reçu de nombreuses réponses, d’autant qu’il demande aux élèves de déterminer le statut social de leur famille, s’ils sont « pauvres », « à revenu moyen » ou « riches ».