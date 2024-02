Formulaire, frais de visa pour l’Espagne : du nouveau chez BLS International

Les Algériens sont nombreux à vouloir quitter le pays et de voyager en Europe. L’Espagne reste une destination de choix pour ces voyageurs qui souhaitent passer leurs vacances à l’autre rive de la Méditerranée. Par ailleurs, pour obtenir le visa Schengen, ces personnes doivent passer d’abord par un centre de traitement des demandes de visa.

Parmi ces derniers, le prestataire BLS International, chargé de la collecte des dossiers de visa pour l’Espagne en Algérie.

BLS International annonce un nouveau formulaire de demande de visa

Dans un communiqué mis en ligne, sur son site officiel, le centre BLS International annonce la mise à disposition de ses clients, d’un nouveau formulaire de demande de visa. Il s’agit d’une nouvelle mesure, qui a pris effet, le 7 février dernier.

Ce nouveau formulaire est téléchargeable sur le site de ce prestataire (cliquer ici) et applicable pour les demandes de catégorie de type « C » et « D ». « Nous informons nos chers (e) demandeurs qu’un nouveau formulaire pour les catégories de visa « C » et « D » est disponible sur notre site web en version téléchargeable est applicable à partir du 07/02/2024« , lit-on sur le communiqué de BLS International.

Par ailleurs, le centre de traitement des demandes de visa pour l’Espagne indique que le service de remplissage du formulaire est, aussi, disponible au niveau de ses centres à Oran et Alger.

BLS International revoit ses frais de visa et de service

Un autre changement annoncé par le prestataire concerne les frais de visa et de service. En effet, à compter du 1ᵉʳ janvier dernier, BLS International a actualisé les frais de visa comme suit :

Nouveaux frais de visa : 11 730 dinars algériens ;

Pour les mineurs de 6 à 12 ans : 5 865 dinars algériens ;

Pour les mineurs de moins de 6 ans : gratuit ;

Frais de service de BLS International : 2 475 DA.

