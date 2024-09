Formation professionnelle : les préinscriptions pour la session d’octobre 2024 prolongées

Les préinscriptions pour la session de formation professionnelle d’octobre 2024 sont finalement prolongées au-delà de la date initiale du 8 octobre. Cette mesure permettra à un plus grand nombre de candidats d’accéder à des places pédagogiques dans divers domaines prioritaires.

Dans un communiqué publié samedi, le ministère a annoncé la prolongation de la période des préinscriptions . Ce choix est conçu pour accueillir le maximum de candidats désireux de suivre une formation professionnelle, selon la même source.

La rentrée d’octobre 2024, marquera par ailleurs, le lancement de plusieurs spécialités adaptées aux besoins de l’économie nationale. Elle verra également la modernisation du processus d’inscription et de gestion des parcours de formation.

Formation professionnelle : un large éventail de spécialités

Concernant les formations proposées cette année, les candidats auront l’embarras du choix! Celles-ci se concentrent sur des secteurs clés tels que l’industrie, la numérisation, le bâtiment et les travaux publics. Les programmes incluent également le tourisme et l’agriculture. Ces domaines sont essentiels pour répondre aux défis de l’Algérie en matière de développement économique et d’emploi.

Le ministère propose ainsi 78 364 places pédagogiques dans l’industrie, plus de 48 000 dans le bâtiment et les travaux publics, 37 000 places dans l’agriculture et les industries agroalimentaires, ainsi que 39 000 places dans le secteur émergent de la numérisation. Par ailleurs, 7 619 places sont réservées pour la formation dans le domaine de l’eau et de l’environnement.

Rentrée professionnelle 2024 : les offres de formation désormais disponibles en ligne

La rentrée professionnelle d’octobre 2024 se distinguera par une innovation majeure. Il s’agit de l’introduction des offres de formation sur la plateforme numérique «mihnati». Cette plateforme facilitera les préinscriptions en ligne, simplifiant ainsi le processus pour les candidats. En outre, tous les programmes de formation liés aux nouvelles spécialités seront disponibles sur «tassyir», une autre plateforme dédiée à la gestion pédagogique et administrative.

Concrètement, cette approche numérique s’inscrit dans une volonté claire de moderniser le secteur de la formation professionnelle. En intégrant le numérique, le ministère aspire à rendre le processus de formation plus accessible et efficace.

Des formations certifiées par un diplôme d’État sont au programme, avec un total de 443 spécialisations. Parmi celles-ci, 158 spécialisations sont destinées aux candidats ayant atteint le niveau de la troisième année secondaire, tandis que 146 spécialisations sont dédiées aux formations qualifiantes de courte durée.

Le but affiché est clair : renforcer les filières professionnelles prioritaires et soutenir les grands projets économiques lancés en Algérie. Cela contribuera au développement des capacités économiques du pays, à la création d’emplois et à la sécurité alimentaire.

Vers l’introduction de spécialités douanières

Le ministère de la Formation professionnels, a signé ce dimanche, une convention avec la Direction générale des Douanes. Celle ci consiste en l’introduction de nouvelles spécialités dans le domaine de la formation douanière. Son but est d’adapter et renforcer les compétences des professionnels de la douane afin de répondre aux exigences du secteur.

La convention a été paraphée par Aissa Brahimi, le directeur des finances et des moyens au ministère, et Lebou Sabrina, la directrice du Centre national de la formation douanière. La cérémonie s’est déroulée en présence de Yacine Merabi, le ministre de la Formation professionnelle, et du général-major Abdelhafid Bakhouche, le Directeur général des Douanes. Cela témoigne d’un engagement à améliorer la formation et à diversifier les spécialités proposées aux futurs professionnels du secteur.