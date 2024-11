Formation professionnelle : La rentrée de février 2025 sera entièrement « sans papiers »

Lors d’une réunion tenue ce mardi 26 novembre 2024 avec les directeurs des secteurs à travers les différentes wilayas du pays, le ministre de la Formation et de l’Éducation professionnelle, Yacine Oualid, a énoncé une série de directives visant à concrétiser l’objectif du ministère : promouvoir et développer la formation professionnelle.

Vers une administration numérique et une adaptation aux besoins du marché

Parmi les directives annoncées, le ministre a souligné l’objectif ambitieux de faire de la rentrée formative du mois de février prochain une rentrée entièrement « sans papiers ». Ce défi reflète l’engagement du secteur à accélérer sa transition numérique.

Il a également invité les experts à mener une analyse approfondie sur l’employabilité de chaque spécialité, afin de réajuster les offres de formation et les programmes en fonction des besoins concrets du marché du travail.

En outre, le ministre a insisté sur l’urgence de construire des centres spécialisés dans le développement de l’entrepreneuriat au sein de tous les instituts.

Ces structures auront pour mission d’accompagner les jeunes et de leur offrir des opportunités concrètes pour s’intégrer dans le monde entrepreneurial.

Enfin, il a précisé que l’utilisation du Numéro d’Identité Nationale (NIN) dans la base de données nationale du secteur permettra de disposer de statistiques précises, facilitant ainsi la prise de décisions fondées sur des données fiables et pertinentes (Data Driven Decisions).

Directives pour le développement et la modernisation de l’administration

Dans le cadre de la réforme du secteur, Yacine Oualid a annoncé l’organisation de plusieurs séances nationales prévues pour décembre prochain.

Il a réaffirmé son engagement à instaurer la méritocratie comme principe clé, visant à promouvoir une culture d’efficacité dans l’attribution des postes et des responsabilités, tout en éliminant toute forme de favoritisme.

Le ministre a également mis en avant l’importance des contrats de performance, qui deviendront un outil essentiel pour évaluer et mesurer les performances des responsables selon des critères objectifs et transparents.

Par ailleurs, il a insisté sur l’amélioration des conditions d’accueil et l’élévation du niveau de performance dans les centres et instituts de formation, tout en développant une ingénierie pédagogique moderne et adaptée aux exigences actuelles.

Ces initiatives s’inscrivent dans une vision stratégique visant à doter les jeunes de compétences solides pour s’intégrer efficacement dans le marché du travail et contribuer activement à la construction d’une économie nationale forte, durable et compétitive.