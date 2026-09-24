Formation professionnelle : comment s’inscrire sur Takwin et les étapes jusqu’à la rentrée

Les candidats à la formation professionnelle ont jusqu’au samedi 26 septembre pour s’inscrire sur la plateforme Takwin, selon le calendrier du ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels. Pour cette session d’octobre 2026, le secteur propose plus de 400 000 places et 23 nouvelles spécialités. La rentrée officielle aura lieu le dimanche 4 octobre.

Il ne reste que quelques jours aux jeunes qui souhaitent rejoindre un centre ou un institut de formation professionnelle à la rentrée d’octobre. Ouvertes depuis le 8 août, comme nous l’annoncions dans notre article sur l’ouverture des inscriptions de la rentrée 2026, les inscriptions s’achèvent samedi. Voici ce qu’il faut savoir avant la clôture.

Inscriptions ouvertes jusqu’au samedi 26 septembre

Le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels a fixé la période d’inscription du samedi 8 août au samedi 26 septembre 2026. Il a programmé la rentrée officielle au dimanche 4 octobre 2026, sous le slogan « Ton métier… le guide de ta vision pour ton avenir ». Les candidats s’inscrivent exclusivement en ligne, sur la plateforme officielle Takwin.

À Oran, la direction de wilaya de la formation professionnelle indique toutefois que les inscriptions se poursuivent jusqu’au 30 septembre. Ce délai supplémentaire vise les jeunes qui n’ont pas pu s’inscrire dans les temps.

Les dates de clôture pouvant évoluer ou varier d’une wilaya à l’autre, il est recommandé de consulter la plateforme Takwin ou le site du ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels avant de s’inscrire, afin d’éviter toute confusion.

Plus de 400 000 places et 23 nouvelles spécialités

La ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Nassima Arhab, a détaillé l’offre de cette rentrée lors d’une conférence nationale le lundi 27 juillet. Selon elle, le secteur met à disposition plus de 400 000 places pédagogiques, réparties entre les différents modes de formation, dont l’apprentissage.

La ministre a aussi annoncé l’ouverture de 23 nouvelles spécialités dans l’environnement, l’agriculture, l’industrie et le numérique. Elle a précisé que le secteur avait actualisé 640 spécialités à partir du Référentiel national des formations et des compétences, pour mieux coller aux besoins des grands projets économiques du pays.

La note d’encadrement de la rentrée prévoit par ailleurs, selon le ministère, une plateforme numérique pour la formation à distance avec paiement électronique. Elle prévoit aussi des formations courtes gratuites dans des domaines prioritaires comme l’intelligence artificielle, la programmation et la cybersécurité, ainsi que des formations en anglais dans certains parcours.

Sur le terrain, les nouvelles spécialités prennent forme. À Oran, la direction de wilaya cite notamment :

l’électronique embarquée et les systèmes intelligents, en apprentissage, à l’institut d’Es-Senia ;

les réseaux et la sécurité informatique (option cybersécurité), en mode résidentiel, à l’institut de Maraval ;

une formation qualifiante de trois mois à la maintenance des circuits de recharge des véhicules, à Marsa El Hadjadj.

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Comment s’inscrire sur Takwin

Les candidats effectuent toute la démarche en ligne, sans avoir à se déplacer dans un établissement pour déposer leur demande. L’inscription suit plusieurs étapes :

se connecter sur la plateforme officielle takwin.dz ;

créer un compte personnel, qui permet aussi de suivre son parcours jusqu’à l’obtention du diplôme ;

choisir sa wilaya et indiquer son niveau scolaire pour afficher les offres accessibles ;

sélectionner l’établissement, la spécialité et le mode de formation (résidentiel, apprentissage, à distance…) ;

renseigner ses informations avec précision et valider sa demande avant la date de clôture.

Les conditions d’accès et les éventuels frais varient selon la spécialité et le mode de formation choisis. Vérifiez les exigences propres à chaque offre sur la plateforme Takwin ou auprès de la direction de la formation professionnelle de votre wilaya, pour éviter tout rejet de dossier. Seule la plateforme officielle permet de s’inscrire : aucun site tiers ne peut le faire à la place du candidat.

Sélection, résultats et rentrée : le calendrier

Après la clôture, les établissements examinent les dossiers et orientent les candidats. La direction de wilaya d’Oum El Bouaghi a présenté le calendrier suivant :

27, 28 et 29 septembre : correction, sélection et orientation des candidats ;

correction, sélection et orientation des candidats ; 1er octobre : annonce des résultats ;

annonce des résultats ; 4 octobre : rentrée officielle de la formation professionnelle.

Les candidats peuvent suivre l’avancement de leur dossier depuis leur compte Takwin. Les dates de sélection et de publication des résultats pouvant varier selon les wilayas, mieux vaut consulter régulièrement son espace personnel et se rapprocher de la direction de la formation professionnelle de sa wilaya en cas de doute.

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Une forte affluence sur la plateforme

Les jeunes se sont largement mobilisés pour cette session. À Oran, la direction de wilaya a recensé 13 918 inscrits sur Takwin, dont 11 352 dossiers déjà validés, pour près de 12 000 places pédagogiques mobilisées. Elle poursuit l’examen des demandes qui n’ont pas encore été validées.

À l’échelle nationale, la plateforme aurait enregistré 82 383 inscriptions dès les deux premières semaines.

Pour les jeunes qui hésitent encore entre plusieurs voies, d’autres opportunités s’ouvrent en cette rentrée. Les bacheliers peuvent se tourner vers l’université, dont nous détaillions les mesures de rentrée prévues par l’ONOU, tandis que les diplômés en quête d’emploi peuvent suivre le concours de recrutement de 684 postes dans la fonction publique.

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