Formation des enseignants : le ministère réduit la durée, voici le nouveau calendrier

La direction de la formation, rattachée à la direction générale des ressources humaines et de la formation au sein du ministère de l’Éducation nationale, a annoncé une réforme importante concernant la durée de la formation avant et après l’intégration des enseignants et du personnel éducatif.

Jusqu’à présent, cette formation durait six mois, comprenant une période théorique suivie d’une période pratique dans les établissements scolaires. Désormais, et de manière exceptionnelle, cette durée est réduite de moitié, passant de six à trois mois, tout en respectant le volume horaire total prévu initialement. La redistribution de ce temps de formation doit permettre de conserver l’intégralité des contenus pédagogiques et administratifs nécessaires à la bonne intégration des nouveaux enseignants.

Éducation nationale : la formation avant intégration passe de six à trois mois

Cette décision s’appuie sur une circulaire émise par la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative (numéro 936), datée du 28 janvier 2026, qui autorise exceptionnellement cette réduction. Selon la direction de la formation, cette mesure vise à améliorer l’efficacité du processus d’intégration, à réduire la période d’attente avant la prise de fonction et à optimiser la répartition des horaires pour les participants.

La partie théorique de la formation se déroulera du 7 février au 7 mars 2026. Elle couvrira les aspects essentiels du métier d’enseignant, la gestion administrative et les pratiques pédagogiques, afin de préparer les participants à leur rôle sur le terrain.

Ensuite, la formation pratique sera effectuée directement dans les établissements scolaires où les enseignants exerceront, leur permettant d’appliquer concrètement les notions abordées lors de la partie théorique. Cette approche, combinant théorie et pratique, est considérée comme un moyen efficace de renforcer les compétences professionnelles dès le début de la carrière.

Une formation plus courte mais complète pour une intégration rapide

La direction de la formation a également précisé qu’il n’y aura pas de session de formation le samedi 31 janvier 2026. Cette pause est due à la préparation de la nouvelle version du programme de formation, qui sera adaptée à la durée réduite et aux objectifs pédagogiques révisés. Les employés concernés ont été informés afin de mieux organiser leur emploi du temps et anticiper la nouvelle planification.

Cette décision s’inscrit dans une série de réformes visant à moderniser et à accélérer l’intégration des enseignants dans le système éducatif.

Elle illustre la volonté du ministère de l’Éducation nationale d’adapter les formations aux besoins réels du terrain, tout en maintenant un niveau de qualité et de professionnalisme élevé. Les enseignants et le personnel éducatif pourront ainsi entrer plus rapidement en poste, mieux préparés et avec des compétences directement applicables dans leurs établissements.

En résumé, la réduction de la durée de formation, tout en maintenant le volume horaire complet, représente un pas vers une intégration plus efficace et plus pragmatique des futurs enseignants, tout en respectant les standards pédagogiques établis par le ministère.