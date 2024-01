Forfait pour la CAN 2023, Amine Gouiri envoie un message émouvant

Forfait pour la CAN-2023, Amine Gouiri a envoyé un message émouvant. Il sera le premier supporter des Verts lors du tournoi continental.

La fédération algérienne de football a annoncé une mauvaise nouvelle ce matin. En effet, Amine Gouiri est officiellement forfait pour la CAN-2023 en raison d’une blessure. Une mauvaise nouvelle qui est tombée comme tel un couperet sur le sélectionneur national, mais aussi sur le joueur. Ce dernier, aurait souhaité prendre part au tournoi continental pour la première fois avec la sélection de son pays d’origine.

L’attaquant du Stade Rennais a publié, dans la foulée, un message émouvant sur son compte Instagram. « À tous les supporters algériens et plus généralement le peuple algérien. Je n’aurais jamais voulu écrire ces lignes. Mais je dois malheureusement déclarer forfait pour la CAN-2023 avec l’équipe nationale d’Algérie. Un vrai crève-cœur pour moi. Moi, qui étais impatient pour disputer cette compétition et de représenter mon pays ». A-t-il écrit.

Le joueur franco-algérien affirme qu’il sera de tout cœur avec les Verts lors de la compétition africaine. « Je serai désormais le premier supporter des Fennecs. Je suis sûr qu’ils rendront fier notre peuple ; Tahya El-Djazaïr ». A-t-il conclu.