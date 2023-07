Forces aériennes les plus puissantes en 2023 : l’Algérie au coude-à-coude avec Israël

Selon le rapport le plus récent de l’indice Global Firepower, l’Algérie possède l’une des forces aériennes les plus puissantes dans le monde, à telle enseigne qu’elle surpasse celles de pays comme l’Espagne et l’Iran et talonne celles d’autres puissances comme l’Allemagne ou encore Israël.

L’indice Global Firepower 2023 a classé 145 pays en fonction de la taille de leur flotte aérienne. En outre, ce classement tient compte du nombre d’hélicoptères, d’avions de chasse, d’intercepteurs, de bombardiers, d’avions de transport et d’autres types d’aéronefs dont dispose l’armée de l’air de chaque pays.

Avant de dévoiler le rang qu’occupent les forces aériennes de l’Algérie dans l’indice Global Firepower, précisons que certains pays se sont retrouvés dans des positions très différentes de celles qu’ils occupent dans le classement général de la puissance militaire.

Classement 2023 des armées de l’air : l’Algérie 2e force en Afrique

Ainsi, d’après l’indice 2023 du Global Firepower, l’Algérie possède la 21e armée de l’air la plus puissante dans le monde, la 2e dans le continent africain, la 4e parmi les pays arabes et la 1re au Maghreb.

Avec ce classement, l’Algérie passe devant plusieurs nations distinguées sur le plan militaire à l’instar du Mexique (25e), de l’Espagne (23e) et de l’Iran (22e). En outre, notre pays est au coude-à-coude avec d’autres puissances telles que les Émirats (19e), l’Allemagne (18e), et surtout Israël (19e).

Au niveau africain, l’Algérie occupe le 2e rang des forces aériennes les plus puissantes en 2023 ; la 1re place est occupée par l’Égypte (8e dans le monde). Par contre, dans la région du Maghreb, c’est bien l’Algérie qui arrive en tête du classement.

Dans le détail, le rapport du GFP indique que les forces aériennes algériennes disposent d’un total de 547 aéronefs, dont près de la moitié sont des hélicoptères. L’Algérie possède 273 hélicoptères, dont 50 hélicoptères d’attaque, contre 90 avions de combat. Du reste, ses 60 avions de transport la placent au 11e rang mondial dans cette catégorie.

Par ailleurs, les 10 forces aériennes les plus puissantes au monde en 2023 sont (de la 1re à la 10e) : États-Unis, Russie, Chine, Inde, Corée du Sud, Japon, Pakistan, Égypte, Turquie, France. L’Arabie Saoudite est 12e ; l’Italie, 13e ; le Royaume-Uni, 16e ; l’Allemagne, 18e.