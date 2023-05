Forbes – Top leaders du tourisme MENA : un Algérien dans le TOP 50 ?

Yassine Benslimane, le PDG d’Air Algérie, s’est distingué en occupant la 34ème position dans le classement des leaders les plus influents du tourisme et du voyage au Moyen-Orient, selon la prestigieuse revue Forbes. Il a pris les commandes d’Air Algérie en juin 2022, et la compagnie aérienne dessert désormais plus de 77 destinations, dont 44 sont internationales.

Précédemment, Benslimane a occupé plusieurs postes de haut niveau, notamment celui de délégué général de la société « Aigle Azur » et directeur commercial de l’Administration des services aéroportuaires d’Algérie.

Avant cela, Yacine Benslimane a occupé le poste de directeur commercial à l’aéroport international d’Alger et de directeur financier chez JCDecaux Algérie. Il est diplômé d’un Mastère de l’École Nationale de l’Aviation civile (ENAC) en France, ainsi que d’une maîtrise en sciences financières obtenue à l’Université Abderrahmane Mira de Béjaïa.

Le classement de Forbes et les critères d’évaluation

Pour la deuxième année consécutive, Forbes Moyen-Orient a dévoilé sa liste des « Leaders les plus puissants du tourisme et du voyage au Moyen-Orient ». Cette liste met en lumière 100 leaders qui œuvrent pour faire du Moyen-Orient une destination touristique mondiale attrayante.

Plusieurs critères ont été utilisés par Forbes pour établir ce classement, dont la taille de l’entreprise, les revenus, la valeur des investissements et des actifs, la propriété de l’entreprise et des actifs, les postes occupés par le dirigeant, son expérience professionnelle et d’autres réalisations. Les leaders de ce classement proviennent de 33 nationalités différentes, les Émiratis étant les plus nombreux avec 16 entrées, suivis des Saoudiens avec 12 entrées et des Britanniques avec 10 entrées.

#فوربس تكشف عن قائمة « أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط »، لتسلط الضوء على 100 من أكثر القادة تأثيرًا في المنطقة. مع 8 مشاركات من الهيئات السياحية. وهيمنة شركات الضيافة والفنادق والمنتجعات بـ59 مشاركة، تليها شركات الطيران والمطارات بـ31 مشاركةhttps://t.co/m8ouwcCCVr — فوربس الشرق الأوسط (@ForbesME) May 12, 2023

La présence forte du secteur du tourisme et du voyage au Moyen-Orient

Le secteur du tourisme et du voyage joue un rôle clé dans la croissance économique et le développement du Moyen-Orient, une région qui a attiré l’attention du monde entier ces dernières années, notamment avec l’émergence de Dubaï sur la carte touristique mondiale et l’augmentation des investissements de l’Arabie Saoudite, du Qatar, de l’Égypte et d’Abou Dhabi dans ce secteur.

Le secteur du tourisme a récupéré 63% de ses niveaux d’avant la pandémie en 2022, selon le rapport de l’Organisation mondiale du tourisme. Par ailleurs, le nombre de visiteurs entrants dans la région du Moyen-Orient a augmenté à 83% par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. Le Conseil mondial du voyage et du tourisme prévoit que ce marché sera le plus dynamique en Arabie Saoudite dans la région du Moyen-Orient, avec une croissance annuelle de 11% au cours de la prochaine décennie.

Le secteur du tourisme et du voyage a également augmenté sa contribution au PIB du Moyen-Orient de 46,9% en 2022 par rapport à 2021, soit 107 milliards de dollars. En outre, les compagnies aériennes du Moyen-Orient ont connu