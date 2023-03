Forbes Middle East: l’Algérien Abdelouahed Kerrar dans le Top100 des leaders du secteur de la Santé

Le prestigieux magazine économique Forbes vient de dresser le Top 100 meilleurs leaders du secteur de la Santé établis dans la région du MENA. Cette nouvelle sélection réunit les dirigeants les plus influents. Notamment, dans les domaines de l’industrie pharmaceutique, des installations et équipements médicaux et des investissements dans les soins de santé.

Ce top 100 de Forbes concerne des dirigeants venant de 11 pays de la région du MENA. Les Émirats arabes dominent le classement avec 44 personnalités, suivies par l’Arabie Saoudite avec 26 leaders et l’Égypte avec huit dirigeants dans le secteur de la santé. Abdelouahed Kerrar représente l’Algérie dans la section de ce prestigieux magazine.

