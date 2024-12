Forbes Middle East : l’Algérien Yaakoub Benarab brille dans la prestigieuse liste 30 Under 30

Le magazine Forbes a une nouvelle fois mis en lumière, à travers sa liste 30 Under 30, le dynamisme de la jeunesse dans la région MENA. Cette nouvelle édition consacre les jeunes talents qui contribuent activement au développement du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Des stars de sports célébrées sur les podiums, aux scientifiques acclamés pour avoir découvert une nouvelle technologie ou thérapie, le classement 30 Under 30 de Forbes met en lumière une jeunesse déterminée à laisser son empreinte sur le monde.

Forbes Middle East dévoile une nouvelle édition de sa liste 30 Under 30

La liste 2024 de Forbes comprend cette année 153 personnes représentant 24 nationalités différentes. Ils sont originaires de l’Arabie saoudite, de l’Égypte, de la Tunisie, du Liban, ou de l’Algérie, ces lauréats sont âgés entre 17 et 30 ans.

Pour dresser cette liste, Forbes Middle East a pris en considération plusieurs facteurs, dont : l’impact que les candidats ont eu sur leurs secteurs, les fonds collectés, les prix remportés, le nombre de personnes touchées, le nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux…

Les lauréats de la nouvelle édition de 30 Under 30 ont été classés dans plusieurs catégories différentes, à savoir : Commerce et finance, impact social, sports et divertissements et enfin sciences et technologies. Par ailleurs, dans la catégorie de l’impact social, figure le nom de l’Algérien Yaakoub Benarab.

Yaakoub Benarab intègre la prestigieuse liste 30 Under 30 de Forbes

En effet, le nom de Yaakoub Benarab figure dans la liste des lauréats des personnes les plus influentes de moins de 30 ans, selon Forbes Middle East. En 2020, ce jeune Algérien de 20 ans a co-créé avec Ishaq Aggoune la société EdTech Snai3i.

Cette dernière offre une place sur un marché de programmes scolaires, où toute école ou entreprise peut se procurer, afin de les mettre en œuvre. Ces programmes permettent de développer les compétences en ingénierie ou en entrepreneuriat chez les enfants âgés de moins de 16 ans.

Selon Forbes, plus de 10 000 enfants ont rejoint la Kids’ Engineering University de Snai3i, et la plateforme compte plus de 200 enseignants, 15 écoles privées, deux universités privées et deux entreprises. Par ailleurs, elle possède quatre succursales en Algérie et prévoit d’étendre son réseau régional. Notamment, au Qatar, aux Émirats arabes unis et à Oman.

