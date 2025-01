Forbes distingue l’Algérie : une destination à ne pas manquer en 2025

En 2025, la tendance du voyage se tourne résolument vers des destinations loin des foules de touristes et des circuits traditionnels. C’est dans cet esprit que Forbes US a dévoilé sa sélection annuelle des destinations les plus prometteuses pour une escapade hors des sentiers battus.

Au Monténégro, en Tasmanie, en Mongolie ou encore en Algérie… voici les cinq aventures extraordinaires à faire en 2025 pour s’évader du quotidien.

« L’Algérie, Carrefour du Maghreb », selon Forbes

Comme chaque début d’année, le célèbre magazine Forbes dévoile sa liste des destinations à faire au moins une fois dans sa vie. Cette sélection promet de s’évader du quotidien grâce à des lieux extraordinaires hors des sentiers battus.

L’Algérie fait partie des destinations à visiter absolument en 2025. D’ailleurs, le magazine rappelle que le pays est longtemps resté dans l’ombre de ses voisins la Tunisie et le Maroc, fermés aux touristes internationaux. Aujourd’hui, l’Algérie se fait petit à petit une place dans des classements mondiaux et beaucoup de touristes tentent cette aventure.

Par ailleurs, Forbes qualifie l’Algérie de « Carrefour du Maghreb ». En effet, pour profiter d’une aventure extraordinaire et s’évader du quotidien, le magazine anglais propose de « des villes oasis, où des villages en briques de terre ont perduré dans le Sahara pendant des décennies, et de voir les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO de Djemila, Timgad et la pentapole médiévale du désert de Ghardaïa« .

Mais ce n’est pas tout. Personne ne peut quitter l’Algérie sans explorer l’oasis rouge de Timimoun ou encore se perdre dans les ruelles de la casbah d’Alger, qui rencontre les influences des Romains, de l’Empire Ottoman et des Français. Selon Forbes, un séjour de douze jours en Algérie coûte environs 4 284 dollars par personne.

Top 5 des aventures hors des sentiers battus à faire en 2025

En plus de l’Algérie, Forbes US propose quatre autres destinations à faire en 2025, mais se distinguent par leurs environnements qui poussent les voyageurs à sortir des sentiers battus et à profiter d’un séjour loin du surtourisme.

En tête de cette liste, nous retrouvons la Tasmanie sauvage. Si vous optez pour cette destination, pensez à explorer la côtière montagneuse connue sous le nom de la péninsule de Freycinet, l’un des plus beaux endroits de la planète. Par ailleurs, cette liste se poursuit par le Monténégro, connu pour ses montagnes remarquables, son littoral et sa culture riche.

Forbes suggère de réserver une croisière de huit nuits pour explorer les îles sauvages d’Écosse. Si vous êtes à la recherche d’une aventure synonyme de dépaysement, pensez à visiter la Mongolie et à fêter le festival de l’aigle dans cette destination.

