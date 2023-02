Forbes Afrique : l’Algérienne Saïda Neghza dans le TOP 50 des femmes influentes

Le prestigieux magazine économique Forbes vient de dévoiler un nouveau classement, pour 2023, des femmes les plus influentes du continent africain et du Moyen-Orient. Ce nouveau classement comprend les noms de 100 femmes, issues de 27 nationalités différentes et exerçant dans 27 secteurs d’activités.

Pour cette nouvelle édition, le secteur bancaire et financier domine ce classement de Forbes avec 23 femmes influentes, suivi par 11 femmes en têtes d’entreprises diversifiées. Le classement Forbes des femmes les plus influentes comprend également 8 candidates du secteur de l’investissement, 6 du secteur de la vente au détail et 5 participantes dans le domaine de la Santé.

Qui est Saïda Nezgha, l’une des femmes influentes de l’Afrique ?

Par ailleurs, parmi ce top 50 des femmes les plus influentes du continent africain figure une personnalité algérienne. Il s’agit notamment de Saïda Neghza, décrite comme une figure du patronat et de l’entrepreneuriat algérien, par Forbes.

À la tête du groupe algérien Soralcof, qui active dans le domaine e la construction et du BTP, Saida Neghza est également présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA). Et ce, depuis 2016. Cette femme algérienne a entamé son parcours, notamment dans les années 1990 avec une entreprise de torréfaction de café, qui a été un premier succès pour cette Algérienne.

Par ailleurs, suite au succès qu’a connu son premier investissement, Saida Neghza a décidé de se lancer dans le domaine des travaux publics et de l’hydraulique, encore un investissement qui a abouti à la création de Soralcof, en 2004. Saida Neghza intègre également la CGEA comme étant présidente du bureau à Alger, avant de devenir vice-présidente nationale de la CGEA, en 2012, puis présidente en 2016.

Le magazine économique américain Forbes indique que grâce à son engagement, Saïda Neghza défend les droits de l’enfant, mais aussi la place de la femme dans la société.

