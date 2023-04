Football mondial : « Mbappé est sans doute meilleur que Messi », Madjer

Dans une interview accordée au site émirati, Al-Ain, l’ancien international algérien, Rabah Madjer, a tranché sur la question du meilleur joueur au monde actuellement.

Au cœur de l’actualité footballistique, l’ancien sélectionneur de l’équipe d’Algérie a dévoilé sa préférence au sujet du meilleur joueur de la planète football, « Pour moi, c’est évident, Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde. » dit l’ancienne gloire du football algérien.

Suite à sa réponse qui contraste avec la tendance actuellement, Madjer a été amené à faire la comparaison entre le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, et le champion du monde, Lionel Messi, « Messi est un grand joueur, il est fantastique. Or, je pense que Mbappé est meilleur que lui actuellement. » ajoute-t-il au micro du site Al-Ain.

Dans ce sillage, Rabah Madjer est revenu sur la remarquable finale de la Coupe du monde 2022, qui s’est soldée sur la victoire des Argentins au bout d’une fatidique séance de tirs au but, « Lors de la finale du Mondial, Mbappé méritait mieux. À mon avis, il a été meilleur que Messi pendant ce tournoi. Par conséquent, je pense que le titre du meilleur joueur du Mondial devait être accordé à Mbappé et non pas à Messi. » déclare l’ancien capitaine de la sélection algérienne de football.

France : Kylian Mbappé s’indigne et recarde le Paris Saint-Germain !

Se montrant de plus en plus délicat dans la gestion de son image, la star du football mondial, Kylian Mbappé, s’est indignée à la suite de la sortie d’une vidéo qui fait la promotion de la saison prochaine pour son club, le Paris Saint-Germain.

En effet, à la sortie de cette vidéo, les spectateurs ont pu constater que toutes les caméras étaient braquées sur Mbappé. Le tournage incluait quasiment tous les joueurs parisiens, or lors du montage, Kylian Mbappé était sur la quasi-totalité des séquences. Ce qui ne fut pas au goût du principal intéressé.

Ainsi, n’hésitant pas à prendre publiquement la parole, le nouveau capitaine de l’équipe de France a dit, « Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 23/24. À aucun moment, je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. » lit-on sur sa story Instagram.

🚨🚨 Kylian Mbappé dénonce la vidéo promotionnelle pour la campagne d’abonnements pour la saison 2023/2024, vidéo dans laquelle il est omniprésent. « Le PSG est un grand club et une grande famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain » pic.twitter.com/rFkY21uOrc — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) April 6, 2023

Des déclarations fortes qui ont fait le tour de la toile et qui ont enflammé les réseaux sociaux, surtout avec l’autre déclaration cinglante dans laquelle le joueur parisien ajoute, « Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain. » explique-t-il sur Instagram.

Le club francilien a par la suite était contraint à supprimer la vidéo de lancement de la campagne abonnements pour la saison 2023/2024.

🚨 Le PSG a retiré la vidéo de la campagne de réabonnement au Parc des Princes après le coup de gueule de Kylian Mbappé. https://t.co/r18O7FXHV3 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 6, 2023

Plusieurs spécialistes ont dénoncé « le pouvoir hors normes de Mbappé au PSG ». Une vision que le joueur ne partage pas et continue « à lutter contre la surexploitation de son image ».

🚨 Certains joueurs parisiens confient n’avoir jamais vu un club accorder autant de pouvoir à un joueur que le PSG avec Kylian Mbappé. (@lequipe) pic.twitter.com/2uQIkYpEVY — Actu Foot (@ActuFoot_) April 6, 2023

🗣 « Que Mbappé vienne flinguer son club comme ça sur les réseaux sociaux, ça n’a pas de sens » 🔴🔵 @DanielRiolo ne comprend pas la sortie publique de Mbappé sur la vidéo de réabonnement. pic.twitter.com/i4P6BtsilM — After Foot RMC (@AfterRMC) April 6, 2023

🗣️ C. Dugarry à propos de Mbappé : « Qu’il arrête. Qu’ils arrêtent tous avec leurs égos ! Ils sont nuls ! Ils perdent des matchs les uns après les autres.Ils ont des salaires de folie. Il n’a pas besoin de faire tout ce cinéma parce qu’il n’a pas donné son aval pour une pub. » pic.twitter.com/aIEzPgjeCN — PFC (@PassionFootClub) April 7, 2023