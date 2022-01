Football en Algérie : Chaouchi dévoile des coulisses choquantes

Le monde du ballon rond a toujours enchainé de nombreuses surprises, cachées derrière ses coulisses choquantes. Pour la dernière nouvelle, l’ancien gardien de but de l’équipe nationale, Faouzi Chaouchi, vient de dévoiler les raisons derrières son écartement.

Dans des déclarations accordées à la chaine arabophone Ennahar TV, Chaouchi a révélé qu’il a été écarté de la sélection nationale, à la suite d’une erreur commise lors de sa dernière participation à la Coupe du Monde.

» J’ai commis une erreur lors du premier match de la Coupe du Monde. L’erreur est humaine, tout gardien dans le monde peut en commettre. Y avait des gardiens d’autres sélections participantes au Mondial avec nous qui également commis des erreurs, mais ils ont quand-même jouer les prochains matchs « , a-t-il déclaré.

» Après cette fameuse rencontre, on m’a écarté sous prétexte que j’étais blessé et j’avais besoin d’une intervention chirurgicale, ce qui n’était d’ailleurs pas le cas « , ajoute Chaouchi, poursuivant : » ils ont même dit que Chachoui ne participais pas aux entrainements avec ses coéquipiers, alors que je m’entraînais le plus normalement du monde « .

» Ils voulaient simplement m’écarter de l’équipe nationale » (Chaouchi)

» À la veille du prochain match de la compétition mondiale ils m’ont emmené pour subir une opération. J’ai tout de suite refusé, vu que je n’avais rien d’anormal. J’étais en bonne santé, ils voulaient simplement m’écarter de l’équipe nationale « , a fait savoir Faouzi Chaouchi.

Ce dernier n’a pas manqué d’ajouter : » je suis revenu par la suite vers l’hôtel. Je les ai trouvé en réunion afin de déterminer qui va jouer la prochaine rencontre. Franchement, j’étais déçu. J’ai demandé mon passeport pour revenir chez moi. Et j’avais beaucoup insisté sur cela « .

» Il fallait simplement qu’ils me disent : ‘Chaouchi tu as commis une erreur, tu ne vas pas jouer le prochain match‘, j’aurais accepté cela avec plaisir « .

Par ailleurs, l’ex-gardien de but des Verts a également révélé une déclaration choquante, lorsqu’il a fait savoir : » j’ai vu de mes propres yeux des joueurs qui utilisent la sorcellerie pour pouvoir bien jouer « .